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17:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерация фехтования Франции не примет этап Кубка мира после допуска России

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Федерация фехтования Франции объявила на официальном сайте об отказе от проведения этапа Кубка мира после допуска российских и белорусских спортсменов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В марте конгресс Международной федерации фехтования (FIE) допустил россиян до международных соревнований. Федерация фехтования Украины объявила о бойкоте всех турниров под эгидой FIE с участием спортсменов из России и Белоруссии. Также Финляндия, Германия и Дания сообщили об отмене турниров в связи с допуском российских и белорусских фехтовальщиков.

«В связи с невозможностью соблюсти требования Международной федерации фехтования по допуску российских и белорусских атлетов на этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин, запланированный на 19—21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе, Федерация фехтования Франции заявляет об отмене розыгрыша турнира в 2023 году», — говорится в заявлении национальной федерации.

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