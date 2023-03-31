Федерация фехтования Франции не примет этап Кубка мира после допуска России

В марте конгресс Международной федерации фехтования (FIE) допустил россиян до международных соревнований. Федерация фехтования Украины объявила о бойкоте всех турниров под эгидой FIE с участием спортсменов из России и Белоруссии. Также Финляндия, Германия и Дания сообщили об отмене турниров в связи с допуском российских и белорусских фехтовальщиков.