«Надо или продать душу дьяволу и ехать в Париж, или оставаться нормальным человеком». В фехтовании в шоке от решения МОК

Российское фехтование сейчас в уникальной ситуации. Это первый случай, когда удалось ослабить санкции против России. Причем не декларативно, когда под снятием санкций понимается допуск судей, тренеров и делегатов на международный конгресс. Фехтовальщики могут выступать на турнирах под эгидой FIE. Но против страны, которым эти турниры доверили. На фоне новостей о возможном визите россиян в Германию, Польшу, Данию, Финляндию, Францию местные власти отказываются от проведения соревнований.

С настороженностью фехтование встретило и новость о послаблениях от МОК. Если для других федераций и такой расклад — соломинка, за которую можно зацепиться, то для фехтовальщиков — шаг назад. Как минимум согласно рекомендациям от Томаса Баха, теперь отпадают спортсмены ЦСКА и Динамо, а также командные дисциплины. Что планирует делать федерация фехтования России в текущих условиях, мы узнали от ее главы Ильгара Мамедова, которого встретили на международном турнире в Казани. 400 спортсменов из семи стран, включая Россию, приехали в столицу Татарстана на фоне новостей об отказах европейцев проводить этапы Кубка мира.

Для начала изучите что делала ваша страна — Америка десятилетиями все разрушала

— Насколько сложно в текущей непростой обстановке организовывать международные соревнования?

— Большая благодарность местным организаторам. Федерация фехтования вводит в свой план соревнования разного масштаба, это один вопрос. И совсем другой, когда дело доходит до практики. В Казани всегда проводят турниры на высочайшем уровне, на протяжении 15 лет мы тут проводим крупные старты и с каждым годом уровень подготовки все лучше и лучше. Никакие трудности не помешали!

Если говорить про вклад федерации, то мы, понимая, что в прошлом году у ребят не было ни чемпионата Европы, ни чемпионата мира, никаких премиальных, внесли свой вклад и повысили призовой фонд. Делаем все возможное, чтобы поддержать спортсменов в том числе и финансово, поэтому все с удовольствием фехтуют, сохраняют мотивацию. И те иностранцы, которые боятся к нам приезжать или по каким-то другим причинам отказываются участвовать, теряют те деньги, которые могли бы здесь заработать. Но не хотят — пожалуйста. Пускай не приезжают, наши ребята с удовольствием выступают и без них.

— Трудно было собрать спортсменов из других стран? Много услышали отказов?

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— Спортсмены хотят участвовать. И не только спортсмены, судьи. В декабре итальянские судьи хотели приехать на Московскую саблю. Но в последний момент звонят: наша федерация не дает нам возможности поехать в Россию. Я говорю: вы же не работники федерации, волонтеры. Но они мне отвечают: если поедут — их лишат лицензии. Доходит до такого маразма, что даже судей не пускают поработать. Настолько люди контролируются федерацией. А над федерациями — министерство спорта и правительство, которое проявляет такую позицию. И вот так по цепочке вниз идет блокировка. Поэтому кто приезжает? Тот, кто не боится.

— В соцсетях иностранные фехтовальщики публиковали анонс казанского турнира в контексте того, что Россия нарушает запрет на международные старты от МОК. Как вы на это им ответите?

— Каждый день раздаются звонки… И вот честно скажу, я уже от этой глупости устал. Хочется съязвить, но понимаешь, что только скажешь — сразу по всему миру распространится. Будем умнее чем эти горлопаны, которые просто что-то говорят или пишут. Я уже молчу про тех спортсменов, которые живут в США. Они забыли, видимо, историю своей страны? На протяжении десятилетий их страна разрушала все вокруг, направо и налево. И сейчас они позволяют себе что-то говорить против нас? Против России, осуждать нашу международную политику? Вы сами-то откуда, где родились?

Изучите, пожалуйста, для начала, что делала ваша страна, посмотрите на себя. Вот это мне непонятно вообще. Как будто они не знают ничего. Я же работал в США сам. Там студенты в университете учат таблицу умножения. И я сейчас не шучу, не преувеличиваю. А когда я приехал в парикмахерскую, рассказал, что собираюсь на Олимпиаду в Афины, меня спрашивают: на машине поедешь? А я в этот момент нахожусь в Коламбусе. Так что у них серьезные проблемы с тем, что происходит в мире.

— При этом такие посты есть и у бывших спортсменов сборной России, которые сейчас живут в США и других странах.

— Давайте не будем называть фамилии, пиарить этих людей. То, что происходит там с головой, откровенно говоря, это беда. Театр абсурда. По-другому это все не назвать.

Марта Мартемьянова | Источник: Спорт-Экспресс

У нас почти все спортсмены — из ЦСКА и Динамо. Явно знали, куда надо бить

— Как вы думаете, каким будет возвращение российских фехтовальщиков на международную арену?

— Триумфальным. Философский вопрос — философский ответ. Мы были мировыми лидерами. Сейчас мы — фантомы. Из международного рейтинга нас вычеркнули. Последний турнир у нас был в феврале 2022-го. В феврале 2023-го все обнулилось. А ведь по разным видам оружия мы были как лидерами, так и в тройке лучших. И всего этого нет теперь. Понятно, что возвращаться будет тяжело. Мы начнем из ниоткуда. Должно пройти время, когда мы вернемся на прежние позиции и снова станем мировыми лидерами. Только когда это будет?

— Есть надежда поехать на Олимпиаду?

— С этими условиями — нет. Никаких. Или надо продать душу дьяволу и ехать в Париж, или оставаться нормальным человеком.

— То есть, вы негативно отреагировали на последнее решение исполкома МОК?

— FIE по всем трем вопросам большинством голосов поддержала нас. А МОК опять дает какие-то рекомендации… И, спрашивается, почему? То есть, в фехтовании вы нам не даете, а почему в большом теннисе можно играть? Займитесь тогда им. Почему нам нельзя выступать, если конгресс проголосовал за нас? Поэтому следует такое суждение. МОК ограничивает наши права как спортсменов, как людей.

Давайте честно, наши права ущемлены. И вот мне прислали документ. Не от международной федерации фехтования — туда мы послали запрос, три дня уже ждем ответа. Никакого ответа нет. Пока расклады МОК по условиям возвращения. И что тут сказать. Остается только лечь и перекраситься в белый цвет в белых тапочках. Или стать ренегатом, продать себя, свою душу, свою страну. Пойти куда-то, поучаствовать где-то. Я думаю, что когда мы получим официальный ответ от FIE, то тогда федерация фехтования России выразит свою официальную позицию по этому поводу.

— Решение МОК серьезно поменяло ситуацию в фехтовании? Все же ранее удалось добиться частичного снятия санкций.

— Повторюсь, МОК показал, что федерации сами по себе не в праве что-либо решать. И вся эта мнимая демократия и мнимая свобода слова не стоит ничего.

— Вопрос, прежде всего, в командных соревнованиях?

— В командах нам в принципе запрещают участие. А в личных во всем ограничивают — во всем белом, с белым флагом. Нельзя пользоваться вообще ничем.

— Под особым ударом спортсмены ЦСКА и «Динамо»?

— Так у нас почти все ведущие спортсмены из ЦСКА или «Динамо». Это система подготовки такая, и не только у нас. У итальянцев такая же, венгров, китайцев, поляков, украинцев, мы все в этой системе, чтобы участвовать в Международных военных играх. Они проходят раз в четыре года, как Олимпиада, и чтобы туда поехать, нужны погоны. Без погон на эти соревнования тебя не пускают. Они прекрасно знали это, и знали, куда нужно бить. У нас в фехтовании есть ложные атаки, а есть действительные. Они ложненькую сделали, как будто нас хотят вернуть, а на самом деле — нет.

Софья Великая | Источник: Reuters

Письмо против нас подписали анонимы. Такая глупость, хотя бы уважайте себя и Баха

— Как сейчас в FIE и ФФР реагируют на отказы разных стран проводить этапы Кубка мира? Есть ли варианты давления на такие решения? Например, в теннисе на Уимблдон и Великобританию смогли надавить.

— В теннисе забрали у Уимблдона рейтинговые очки, сделав турнир показательным. А у нас те страны, которые не могут проводить равноценные старты для всех участников, больше соревнования такого уровня проводить не будут. Так решили на Конгрессе FIE 10 марта. Так как Германия не смогла провести свои соревнования, их будет проводить Пловдив. Париж отказывается? Значит, кто-то еще возьмет вместо Парижа. Проблема другая. Нам все равно ставят барьеры, мы туда не доберемся. Если соглашаться с условиями нашего допуска… А они просто неприемлемы.

— Тем не менее, отказы становятся уже системой. Только что отказались накануне французы. Вас это удивило?

— Хочу сказать, что мушкетеры просто испугались. Поэтому французы решили выступать на Олимпиаде без нас. Если вы смотрите и следите за фехтованием, то видели, что французы впервые в истории выиграли общекомандный зачет на чемпионате мира. Обычно мы побеждаем. Естественно, они не хотят, чтобы мы приехали в Париж, и забрали все медали. Понятно, что сейчас такие слова могут звучать напыщенно, но ведь такое просто уже было и не раз. И в Рио, и в Токио. Кроме политических вопросов, которые сейчас везде муссируют, есть и вопрос прямой конкуренции. Мы как конкуренты им не нужны.

— На ситуацию с допуском российских спортсменов может повлиять письмо более чем трехсот фехтовальщиков против участия России?

— Вы это письмо сами видели? Его ведь анонимы писали, там абсурд за абсурдом. Как можно собирать анонимки, и отправлять президенту МОК? Уважайте хотя бы себя и Баха, а то пишут, аноним — шпага. Аноним — сабля. Таким макаром добавьте туда еще 500 анонимов. Глупость за глупостью, неужели нет никаких умных людей, которые скажут, что нельзя анонимки предъявлять, если это официальное письмо?

— То есть никакой юридической силы это письмо не имеет?

— Там среди подписантов, например, был Сергей Голубицкий. Его фамилия звучала, а он фехтовал тогда, когда я еще был спортсменом. Он закончил в 2001 году, через полгода после меня. Человек 22 с половиной года не занимается фехтованием, и подписывает это письмо. Живет в США, а подписывает за Украину. Глупость за глупостью. Я-то знаю этих подписантов. А тем временем много реальных действующих спортсменов, которые ничего такого подписывать не собираются.

Сборной сейчас нет и быть не может — нас никуда не пускают

— В финале турнира в Казани встретились 17-летняя спортсменка и 20-летняя. Это говорит об омоложении сборной?

— Очень жаль, что те девочки, которые блистательно фехтовали здесь, не представлены на международной арене. Они не просто были бы в сборной России, они боролись бы за самые высокие места. Муртазаева была на Олимпиаде четвертой, два раза дралась за медаль, и немного не повезло ей. А ведь ей 19-ти еще не было. Рустамова в прошлом году, будучи кадеткой, выиграла первенство среди юниоров. В последний момент успела, потом команду пришлось снять и уехать из Сербии на фоне волнений. Но она — последняя чемпионка.

Так что это наше будущее, если уже и не настоящее. И не потому, что они молодые и мы им тут выдаем авансы. Отнюдь. Они в таком юном возрасте показывают очень взрослое фехтование. И все, кто смотрел финал в Казани, наверняка насладился процессом. Сначала Муртазаева повела, потом Рустамова догнала. Но в конце концов опыт дал о себе знать.

— Что касается прежних лидеров, их время прошло?

— В сборной у нас четыре человека. Они ездят на чемпионаты Европы и мира. Так у нас всегда было принято. Рейтинги составляются по ходу сезона, нужно набирать очки на различных соревнованиях. Сейчас ситуация необычная, условия отбора есть, рейтинговые очки есть. Но вот сборной быть не может. Потому что нас никуда не пускают, мы никуда не едем. Соответственно многие это понимают, и в соответствии с текущей ситуацией принимают решения по своей карьере.

— Есть конкретика по тем, кто, например, планирует завершать выступления?

— Кто возрастной, то мы понимаем, ждать им тяжело. Они, скорее всего, уйдут. А те, кому еще нет тридцати, надеемся, будут фехтовать. Тем более, в шпаге долголетие принято, в отличие от рапиры и тем более — сабли. Самая старшая у нас в команде — Колобова. Виолетта работает, она приехала в Казань. И неплохо фехтовала, 8−4 вела с Гудковой. Кто бы ожидал что проиграет, счет уверенный, смотрелась хорошо. Но, с другой стороны, интересно, когда есть интрига, не знаешь кто победит.

Не думаю, что будут массовые истории с завершением карьеры, мы прорабатываем коммерческие турниры. Спортсменов надо поддерживать, и мы это понимаем. В Казани призовой фонд, конечно, очень большой, всегда на таком уровне его выдерживать мы не сможем. Но определенную подпитку ребятам в отсутствие международных стартов давать будем обязательно. Чтобы хотя бы с финансовой точки зрения было интересно продолжать соревноваться.