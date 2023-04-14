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20:04 (мск), источник: ТАСС

В Норвегии отказались отправлять фехтовальщиков на турниры с участием россиян

10 марта конгресс Международной федерации фехтования принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 14 апреля. Норвежская федерация фехтования приняла решение не отправлять своих спортсменов на международные соревнования, в которых будут принимать участие атлеты из России и Белоруссии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба организации.

«После того, как на конгрессе Международной федерации фехтования было принято решение о допуске россиян и белорусов, совет директоров Норвежской федерации фехтования решил не отправлять своих спортсменов на соревнования с их участием. Кроме того, этапы Кубка мира не будут проходить на территории Норвегии. Вместо Кубка мира мы должны организовать соревнования в сотрудничестве с Финляндией и Швецией, которые приняли соответствующие меры», — говорится в заявлении.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Решение по участию россиян и белорусов в Олимпиаде в Париже будет принято позднее.

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