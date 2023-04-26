Российские фехтовальщики пропустят отборочный турнир Олимпийских игр-2024

Мамедов обвинил Международную федерацию фехтования (FIE) в затягивании процесса допуска и, как следствие, пропуске россиянами квалификационного этапа Кубка мира в Сеуле. «Понимаете, они [FIE] из простой процедуры сделали не пойми что. И, естественно, они никуда не успели», — заявил он.