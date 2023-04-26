Возращение российских фехтовальщиков на международную арену снова откладывается. Когда это закончится?
Украинцы штампуют судебные иски.
Украинцы штампуют судебные иски.
На внеочередном конгрессе Международная федерация фехтования (FIE) 10 марта одобрила допуск российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под эгидой организации. А через 20 дней Федерация фехтования Украины подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение FIE.
Тогда на мартовском конгрессе было обозначено, что возвращение россиян и белорусов произойдет в конце апреля. Как раз в конце апреля ФФУ подала новый иск, но уже в Окружной суд Лозанны с требованием приостановить выполнение решения международной федерации.
— Почему Федерация фехтования Украины пошла в Окружной суд, а не в CAS? — вопрос «СЭ» спортивному юристу Анне Анцелиович.
— На самом деле так делается. Все-таки CAS — это третейский суд. Возможно оспаривание по компетенции, по применимости. В CAS должно быть согласие обеих сторон. Много подводных камней. А так как Международная федерация фехтования является юридическим лицом, зарегистрированным в Швейцарии, то она обязана подчиняться решению швейцарского суда. Мы тоже такое делали. Не скажу, что это самый распространенный шаг. Но в рамках применения обеспечительных мер швейцарский государственный суд часто используется. Поэтому здесь вполне понятна их логика. Теперь надо ожидать, когда будет принят вопрос по обеспечительным мерам.
— Есть ли вероятность, что требование будет удовлетворено?
— Были прецеденты, когда накладывали обеспечительные меры. В нашей практике тоже, когда Международной федерации тяжелой атлетики дали запрет на выборы в органы до устранения недостатков. Поэтому это дело будет рассматриваться и иметь значение для допуска россиян и белорусов.
Повлияет ли иск на допуск наших спортсменов и когда же состоится возвращение россиян на международную арену, мы спросили у президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова.
— Федерация фехтования Украины подала иск в Окружной суд Лозанны, чтобы приостановить решение международной федерации. Сможет ли это повлиять на наш допуск?
— Конгресс добрую волю проявил, но кто-то выполняет эту добрую волю? Большинством голосов нас допустили и в личных, и в командных соревнованиях. Но сейчас вы со мной разговариваете, и я нахожусь в Новогорске, а не в Сеуле.
— Когда стало известно, что наша команда не попадет на «Гран-при» в Сеул?
— Когда из международной федерации не присылают списки (спортсменов, допущенных до соревнований), ты понимаешь, что наша команда никуда не попадает. Я их предупреждал постоянно: «Вы не успеете!» — «Нет, успеем!» — «Не успеете!» — «Успеем!» Когда у нас внеочередной конгресс прошел? 10 марта. За полтора месяца можно было успеть. Но они же сами выдумали эту процедуру. Мы отправляем списки, которые идут в независимые компании по кибербезопасности. Потом независимые компании отправляют независимому юристу. Затем юрист отправляет в комитет от исполкома, который собирает документы и уже принимает решение. Они такую процедуру выдумали, которая точно затрагивает какое-то количество времени. Естественно, ничего не успели сделать.
— Спрашивали, сколько это должно занять?
— Спрашивал. Они говорят: «Не беспокойтесь!» — «Нам же регистрироваться надо!» — «Не беспокойтесь!» Что можно еще сказать? Даже в самых страшных бюрократических снах это не могло присниться. Интересно, что они теперь ответят, когда турнир уже начинается без нас. Даже если они сегодня (накануне «Гран-при») пришлют разрешение, то мы уже не попадаем туда.
— Какие надежды? Можем ли попасть на майские соревнования?
— Да, соревнования в мае будут. Но зачем смотреть календарь, если списка нет? Меня, если честно, календарь не интересует. Там уже отменяются соревнования и переносятся в другие страны и города. Поэтому это все очень поверхностно. Список получим, тогда будет понимание. Вдруг они всех динамовцев и армейцев вырежут оттуда? Тогда будет второй этап нашего диалога. Сейчас мы пока подали всех. Но не знаем, что они сделают с нашим списком.
— Какой процент представителей «Динамо» и ЦСКА в этом списке?
— Возьмите фамилии всех, кто участвовал в Олимпиадах в Рио и Токио, там 80 процентов армейцев и 20 процентов динамовцев.
— Сколько вам нужно времени, чтобы собраться на соревнования, когда получите допуск?
— Мы готовы. Но без списка мы собраться не можем, только беседовать. У нас руки связаны. Мы не можем даже подать список в Минспорта, для того чтобы оформить приказ о командировании.
— С нейтральной формой вопрос решили?
— А что нужно? Пошли в магазин, купили что-то и поехали. Это же не сборную России экипировать. Кому что понравится, купит и поедет.
— С международной федерацией ее не нужно согласовывать?
— Мы отправили гипотетический вариант формы наших атлетов и специалистов. Их это очень разозлило.
— Почему?
— Там были фотографии, которые им не понравились.
— Что на них, боюсь спросить?
— Кто-то стоит в папахе на горной вершине, смотрит вдаль и высматривает орлов. Кто-то стоит с лопатой. Кто-то в костюме садовника. (Смеется.) Не понравилось им. Если они говорят: «В этом нельзя, в этом нельзя, в этом нельзя». Говорю: «Не знаю, в чем поедут. Выберут что-то нейтральное и поедут». Они: «Нет, пришлите». Прислал то, что на данный момент было.
— Сейчас вообще никаких сроков нет, когда получите разрешение?
— Никаких. Поэтому все крики о демократических принципах, о которых они все время орут… Они сами их и нарушают. Если высший орган — конгресс — принял решение по нашему возвращению, а они на это решение просто забили. О чем это говорит? Прежде чем искать соринку у кого-то в глазу, посмотрите, есть ли у вас бревна в своем.