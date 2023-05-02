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16:10 (мск), источник: ТАСС

Мамедов: в офисе Международной федерации фехтования перестали отвечать на запросы россиян

В марте конгресс FIE принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе, соответствующий комитет организации запросил у российской стороны список из 110−120 спортсменов тренеров и судей с принадлежностью к клубам и ведомствам.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Представители штаб-квартиры Международной федерации фехтования (FIE) перестали отвечать на запросы российской и белорусской федераций фехтования по поводу участия спортсменов в международных соревнованиях, а также нюансов олимпийского рейтинга. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

«На наши письма офис FIE не отвечает, релиз по спортсменам и специалистам до сих пор не получен, — сообщил Мамедов. — Сегодня наш коллега из Белоруссии также звонил им в офис, где ему сообщили, что на эти вопросы отвечать не уполномочены. Судя по всему, международного права в спорте больше нет, как этических норм поведения. Если по каким-то причинам офис FIE обиделся на ФФР, почему они не отвечают и белорусам?».

10 марта конгресс FIE принял решение разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе, соответствующий комитет организации запросил у ФФР список из 110−120 спортсменов тренеров и судей с принадлежностью к клубам и ведомствам в целях соблюдения рекомендаций Международного олимпийского комитета. Однако из-за бюрократических проблем россияне не смогли вылететь на ближайший этап Кубка мира в Сеул, проходивший с 27 по 29 апреля и являвшийся отборочным турниром к Олимпиаде. В связи со сложившейся ситуацией ФФР отправила в FIE письмо с просьбой отменить квалификационные очки турнира.

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