Мамедов: в офисе Международной федерации фехтования перестали отвечать на запросы россиян

«На наши письма офис FIE не отвечает, релиз по спортсменам и специалистам до сих пор не получен, — сообщил Мамедов. — Сегодня наш коллега из Белоруссии также звонил им в офис, где ему сообщили, что на эти вопросы отвечать не уполномочены. Судя по всему, международного права в спорте больше нет, как этических норм поведения. Если по каким-то причинам офис FIE обиделся на ФФР, почему они не отвечают и белорусам?».