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13:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Швеция запретила спортсменам соревноваться с россиянами

Федерация фехтования Швеции запретила спортсменам соревноваться с россиянами.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Федерация фехтования Швеции на официальном сайте сообщила о введении для шведских спортсменов запрета на участие в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами.

Решение распространяется на соревнования на скандинавском, европейском и международном уровне. В заявлении также отмечается, что Федерация фехтования Швеции совместно с федерациями других скандинавских стран выступает против решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян и белорусов к международным турнирам.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Конгресс FIE большинством голосов принял решение о возвращении российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам.

Норвежская федерация фехтования ранее также заявила, что не будет отправлять своих спортсменов на турниры с участием атлетов из России и Белоруссии.

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