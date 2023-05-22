FIE предоставила нейтральный статус 17 российским фехтовальщикам

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Федерация фехтования России (ФФР) получила от Международной федерации фехтования (FIE) второй список спортсменов и специалистов, которым был одобрен нейтральный статус. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ФФР.

Нейтральный статус был предоставлен 17 спортсменам и 12 специалистам.

В итоговый список не вошел ни один призер Олимпийских игр в Токио, на которых россияне завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль. 11 мая президент ФФР Ильгар Мамедов сообщил ТАСС, что ведущие саблисты России, в том числе двукратные олимпийские чемпионки София Позднякова, Софья Великая и Яна Егорян, получили отказ в допуске на соревнования под эгидой FIE. Также в список не вошли двукратная олимпийская чемпионка рапиристка Инна Дериглазова, олимпийские чемпионки командного турнира рапиристок в Токио Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, олимпийская чемпионка командного турнира саблисток в Токио Ольга Никитина, серебряные призеры Олимпиады в Токио в командном турнире рапиристов Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Владислав Мыльников, Тимур Сафин. В список также не попал ни один спортсмен, представляющий общество ЦСКА.