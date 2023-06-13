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13 июня, источник: Sport24

Шестеро россиян в нейтральном статусе выступят на чемпионате Европы по фехтованию — 2023

Шестеро российских спортсменов примут участие в личных соревнованиях чемпионата Европы по фехтованию 2023 года.

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Источник: rusfencing.ru

Как сообщает официальный сайт Федерации фехтования России, в нейтральном статусе на турнире выступят Яна Бекмурзова, Артем Саркисян, Полина Хаертдинова (все — шпага), Валерия Кобзева, Алена Лисина и Анна Смирнова (все — сабля).

Личные соревнования чемпионата Европы пройдут с 16 по 18 июня в болгарском Пловдиве.

Будет разыграно шесть комплектов наград: в рапире, сабле и шпаге среди мужчин и женщин. Очки, начисленные спортсменам по результатам соревнований, пойдут в счет олимпийской квалификации.

Командные турниры чемпионата Европы с начислением олимпийских квалификационных очков состоятся с 28 по 30 июня в Кракове (Польша) в рамках III Европейских игр.

Напомним, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям под своей эгидой олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

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