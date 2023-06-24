Европейская конфедерация фехтования отстранила россиян, пишут СМИ

Ранее конгресс Международной федерации фехтования (FIE) большинством голосов принял решение о возвращении российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам с середины апреля.

Сообщается, что решение было принято большинством голосов конгрессом EFC в польском Кракове по предложению президента Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева. При этом решение EFC рассматривается как протест против действий FIE, допустившей россиян и белорусов на свои соревнования.

Санкции EFC означают, что россияне и белорусы не смогут входить в исполком или в комиссии организации, а также участвовать в соревнованиях среди спортсменов младше 23 лет. Ограничения не коснутся взрослых континентальных соревнований, которые проходят под эгидой FIE.

В мае Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) заявили, что россияне и белорусы не смогут участвовать в Европейских играх в Кракове с 21 июня по 2 июля, несмотря на рекомендации МОК и решения отдельных международных федераций о допуске спортсменов из этих стран. Власти Польши отказались пускать россиян и белорусов на территорию страны. В ответ исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) лишил индивидуальные соревнования на Европейских играх в Кракове статуса чемпионата Европы.