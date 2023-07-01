Покинувшие Россию фехтовальщики примут участие в чемпионате США

«Российским и белорусским фехтовальщикам разрешается участвовать в соревнованиях, если они соответствуют требованиям, установленным советом директоров. Мы понимаем, что есть фехтовальщики, которые могут быть россиянами или белорусами, проживать в Соединенных Штатах и ​​​​нести пользу фехтованию в США. При условии, что они осуждают действия России и Белоруссии и не проявляют принадлежности к России или Белоруссии на соревнованиях, этим лицам разрешается принимать участие в соревнованиях по фехтованию в США в соответствии с решением совета директоров США», — говорится в заявлении федерации.