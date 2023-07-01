Покинувшие Россию фехтовальщики примут участие в чемпионате США
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские и белорусские фехтовальщики смогут принять участие в чемпионате США, сообщается на сайте Федерации фехтования США.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские и белорусские фехтовальщики смогут принять участие в чемпионате США, сообщается на сайте Федерации фехтования США.
«Российским и белорусским фехтовальщикам разрешается участвовать в соревнованиях, если они соответствуют требованиям, установленным советом директоров. Мы понимаем, что есть фехтовальщики, которые могут быть россиянами или белорусами, проживать в Соединенных Штатах и нести пользу фехтованию в США. При условии, что они осуждают действия России и Белоруссии и не проявляют принадлежности к России или Белоруссии на соревнованиях, этим лицам разрешается принимать участие в соревнованиях по фехтованию в США в соответствии с решением совета директоров США», — говорится в заявлении федерации.
Согласно порталу Inside The Games, этими спортсменами являются шпажисты Олег Кныш, а также серебряный призер Олимпийских игр в Токио Сергей Бида и участник той же Олимпиады саблист Константин Лоханов — бывший муж двукратной чемпионки Игр Софии Поздняковой.
Чемпионат США завершится 9 июля.