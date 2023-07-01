Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Фоторепортажи
23Слезы Де Брейне, Гвардиола на коленях, шейх на трибуне: «Манчестер Сити» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
12:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Покинувшие Россию фехтовальщики примут участие в чемпионате США

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские и белорусские фехтовальщики смогут принять участие в чемпионате США, сообщается на сайте Федерации фехтования США.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Российским и белорусским фехтовальщикам разрешается участвовать в соревнованиях, если они соответствуют требованиям, установленным советом директоров. Мы понимаем, что есть фехтовальщики, которые могут быть россиянами или белорусами, проживать в Соединенных Штатах и ​​​​нести пользу фехтованию в США. При условии, что они осуждают действия России и Белоруссии и не проявляют принадлежности к России или Белоруссии на соревнованиях, этим лицам разрешается принимать участие в соревнованиях по фехтованию в США в соответствии с решением совета директоров США», — говорится в заявлении федерации.

Согласно порталу Inside The Games, этими спортсменами являются шпажисты Олег Кныш, а также серебряный призер Олимпийских игр в Токио Сергей Бида и участник той же Олимпиады саблист Константин Лоханов — бывший муж двукратной чемпионки Игр Софии Поздняковой.

Чемпионат США завершится 9 июля.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Медведева счастлива как никогда. Кто виноват в ее влюбленности?
'Если нужно умереть, мы умрем': сердце Льва остановилось прямо на поле
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь