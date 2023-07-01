Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Футбол. Еврокубки
30.06
Будучност
Брейдаблик
05
Все события
Фоторепортажи
23Слезы Де Брейне, Гвардиола на коленях, шейх на трибуне: «Манчестер Сити» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
13:09 (мск), источник: ТАСС

Старшего тренера сборной России по шпаге уволят из-за участия Сергея Биды в чемпионате США

В Федерации фехтования России сообщили, что соответствующие документы направлены в Центр спортивной подготовки.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Федерация фехтования России (ФФР) приняла решение освободить Александра Глазунова от должности старшего тренера сборной России по шпаге из-за участия действующего офицера Росгвардии Сергея Биды и действующего военнослужащего Виолетты Храпиной в чемпионате США без согласия с российской стороны. Об этом ТАСС в субботу заявили в ФФР.

«По причине бегства его спортсменов в США без согласования с федерацией, в том числе действующего офицера Росгвардии Биды и действующего военнослужащего Храпиной, старший тренер российских шпажистов Глазунов будет освобожден от занимаемой должности. Соответствующие документы уже направлены в Центр спортивной подготовки», — говорится в заявлении.

Ранее Федерация фехтования США опубликовала список участников национальных летних соревнований, среди которых числится серебряный призер Олимпийских игр в Токио в командном турнире Сергей Бида, представляющий общество «Динамо», и серебряный призер чемпионата мира 2019 года Храпина, личным тренером которой являлся Глазунов. Британское агентство Reuters в субботу сообщило, что для участия в американском первенстве россиянам было необходимо осудить действия России на Украине, а также воздержаться от проявления принадлежности к российскому государству, включая экипировку и снаряжение.

Чемпионат США по фехтованию проходит в городе Финикс (штат Аризона) с 30 июня по 9 июля.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Международная федерация фехтования последовала рекомендациям, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и «Динамо».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пробует протезы на ногах, старается адаптироваться: что известно о состоянии Романа Костомарова
"Спартак" окажет поддержку приговоренному к 18 месяцам тюрьмы Промесу
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь