Старшего тренера сборной России по шпаге уволят из-за участия Сергея Биды в чемпионате США

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Федерация фехтования России (ФФР) приняла решение освободить Александра Глазунова от должности старшего тренера сборной России по шпаге из-за участия действующего офицера Росгвардии Сергея Биды и действующего военнослужащего Виолетты Храпиной в чемпионате США без согласия с российской стороны. Об этом ТАСС в субботу заявили в ФФР.

«По причине бегства его спортсменов в США без согласования с федерацией, в том числе действующего офицера Росгвардии Биды и действующего военнослужащего Храпиной, старший тренер российских шпажистов Глазунов будет освобожден от занимаемой должности. Соответствующие документы уже направлены в Центр спортивной подготовки», — говорится в заявлении.

Ранее Федерация фехтования США опубликовала список участников национальных летних соревнований, среди которых числится серебряный призер Олимпийских игр в Токио в командном турнире Сергей Бида, представляющий общество «Динамо», и серебряный призер чемпионата мира 2019 года Храпина, личным тренером которой являлся Глазунов. Британское агентство Reuters в субботу сообщило, что для участия в американском первенстве россиянам было необходимо осудить действия России на Украине, а также воздержаться от проявления принадлежности к российскому государству, включая экипировку и снаряжение.

Чемпионат США по фехтованию проходит в городе Финикс (штат Аризона) с 30 июня по 9 июля.