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16:00 (мск), источник: ТАСС

Украинцы не будут соревноваться с россиянами и белорусами на чемпионате мира по фехтованию

Мировое первенство пройдет в Милане с 22-го по 30 июля.

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Источник: AP 2023

ТАСС, 8 июля. Украинские фехтовальщики не примут участия в дисциплинах чемпионата мира в Милане, в которых будут представлены российские и белорусские спортсмены. Об этом в субботу сообщил портал Tribuna.com со ссылкой на главу Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева.

Россияне и белорусы примут участие в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. На турнир заявлены шпажистки Яна Бекмурзова и Полина Хаертдинова, саблистки Алена Лисина и Анна Смирнова, рапиристка Лейла Пириева, шпажисты Вадим Анохин и Артем Саркисян. Также для участия в турнире заявлена белорусская шпажистка Марианна Марусенко.

Украинские спортсмены будут представлены в командных соревнованиях, принимать участие в которых россияне и белорусы не имеют права. Также они выпустят в мужских соревнованиях по сабле и рапире, где нет российских и белорусских фехтовальщиков.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Международная федерация фехтования последовала рекомендациям, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и «Динамо».

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