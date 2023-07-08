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19:16 (мск), источник: БЕЛТА

Умер олимпийский чемпион по фехтованию Николай Алехин

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 69-м году жизни умер известный белорусский фехтовальщик Николай Алехин, собщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

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В 1980 году в Москве Николай Алехин в составе сборной Советского Союза стал олимпийским чемпионом в командном турнире саблистов. Он также был чемпионом и призером чемпионатов мира и обладателем Кубка Европы.

За свои заслуги Николай Алехин был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР и награжден медалью «За трудовое отличие».

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