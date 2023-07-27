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14:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой. Скандал на ЧМ по фехтованию

Ольгу Харлан должны были дисквалифицировать, но, похоже, она избежит наказания. Двойные стандарты снова в действии.

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Источник: AFP 2023

На чемпионате мира по фехтованию прогремел скандал. Всё из-за того, что это один из первых больших турниров, где постоянно пересекаются российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, и украинские.

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В первые дни казалось, что дуэлей на дорожке между Россией и Украиной вообще не будет. Фехтовальщик Игорь Рейзлин, например, просто не вышел на поединок с россиянином Вадимом Анохиным. Украинский спортсмен предоставил медицинскую справку, чтобы избежать противостояния.

Поступок Рейзлина можно было объяснить законодательством Украины: спортсменам было запрещено принимать участие в турнирах, где есть белорусы или россияне. И отказ можно было трактовать как нежелание иметь проблемы с законом по возвращению с соревнований. Но буквально день назад это требование к украинским атлетам от властей значительно смягчили.

И это породило намного более яркую и показательную историю.

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В одной из схваток на чемпионате мира сошлись украинка Ольга Харлан и россиянка Анна Смирнова. Ольга, если что, очень опытная и крутая спортсменка, олимпийская чемпионка, завоевавшая золото ещё на Играх 2008 года. Она прекрасно знает все тонкости регламента и правила хорошего тона, которых в фехтовании — вполне рыцарском виде спорта — предостаточно.

Но в наши дни, увы, не до рыцарства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянка уступила со счётом 7:15. И после завершения поединка соперницы должны, согласно правилам, пожать друг другу руки. Смирнова пошла к Харлан, протянув ей навстречу руку, а украинка выставила вперёд своё оружие.

Источник: AFP 2023

Не подпуская к себе соперницу из России, Харлан что-то ей сказала и ушла. А Смирнова осталась ожидать необходимого рукопожатия на дорожке. Прождать пришлось около получаса, организаторы даже предложили Анне стул. Но Харлан так и не вернулась — рукопожатия не случилось.

Источник: AFP 2023

Обратимся к международным правилам FIE.

Глава Т.87 гласит: «Перед началом каждого боя два фехтовальщика должны отсалютовать противнику, арбитру и зрителям. Равнозначно, после нанесения последнего укола бой не считается законченным, пока спортсмены не отсалютуют друг другу, арбитру и зрителям. До того, как арбитр не примет решение, спортсмены должны оставаться на дорожке, после принятия решения они должны снова отсалютовать и пожать друг другу руки. Если один или оба спортсмена отказывается салютовать или пожать руки в соответствии с этим правилом, арбитр отстранит его/их от участия в данных соревнованиях, а также от двух последующих соревнований FIE в данном виде оружия (статьи Т.114, Т.119, Т.120). Очки или титулы, полученные к данному моменту сохраняются».

И как вы думаете, Ольгу Харлан отстранили?

Разумеется, нет. Протест российской стороны был отклонён.

Источник: AFP 2023
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И в связи с этим один вопрос. Нет, не к Ольге и не к украинской стороне. Мотивацию их поступков, нежелание пожимать руки можно объяснить. Вопрос к международной федерации, к судьям чемпионата мира. А с каких пор кому-то можно безнаказанно нарушать писанные правила и традиции вида спорта?

Или вы боитесь наказать Харлан, потому что это вызовет международный резонанс? Ну тогда нужно просто наплевать на существующие правила, спортивную составляющую и отдать украинцам золото. И все довольны.

Может быть, пора прекращать работать по двойным стандартам?

Хотя… Кажется, мы слишком много просим.

Автор: Михаил Чесалин

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