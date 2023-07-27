МОК отреагировал на скандал с украинской саблисткой Харлан

В четверг министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе.

«Это решение позволит украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях и позволит им пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Мы рады, что им будет предоставлена такая возможность, и в то же время осознаем, какие тяжелые внутренние конфликты у них могут возникнуть», — приводит слова представителя пресс-службы МОК агентство Франс Пресс.

Ранее в четверг Международная федерация фехтования (FIE) исключила саблистку Ольгу Харлан с чемпионата мира, который проходит в Милане, из-за того, что спортсменка не пожала руку россиянке Анне Смирновой.