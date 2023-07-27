Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лех
Жальгирис К
30
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аустрия
Борац Б-Л
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Целе
Витория Гимарайнш
23
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Осиек
Залаэгерсег
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Твенте
Хаммарбю
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Брюгге
Орхус
30
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Торпедо-БелАЗ
АЕК Л
23
Футбол. Еврокубки
20:30
Фарул
Урарту
32
Футбол. Еврокубки
20:30
Ворскла
Дила
21
Футбол. Еврокубки
20:30
ЧФР
Адана Демирспор
11
Футбол. Еврокубки
20:30
Базель
Тобол Кс
13
Футбол. Еврокубки
20:30
Дифферданж
Марибор
11
Футбол. Еврокубки
20:30
Маккаби Тель-Авив
Петрокуб
30
Футбол. Еврокубки
20:30
ПАОК
Бейтар И
00
Футбол. Еврокубки
20:00
Ференцварош
Шэмрок Роверс
40
Футбол. Еврокубки
20:00
Гзира Юнайтед
Дюделанж
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Юргорден
Люцерн
12
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Войводина
21
Футбол. Еврокубки
20:00
Кальмар
Пюник
12
Футбол. Еврокубки
20:00
Ауда
Спартак Тр
11
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
Дрита
00
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Сепси
02
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо Кт
Актобе
14
Футбол. Еврокубки
20:00
Кечкемет
Рига
21
Футбол. Кубок России
20:00
Краснодар
Спартак
12
Футбол. Еврокубки
19:00
Буде-Глимт
Богемианс 1905
30
Футбол. Еврокубки
19:00
Габала
Омония
23
Футбол. Еврокубки
18:00
Ордабасы
Легия
22
Футбол. Еврокубки
18:00
Алашкерт
Дебрецен
01
Футбол. Еврокубки
18:00
Интер Э
Хайберниан
21
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Арис
11
Все события
Фоторепортажи
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
18Акинфеев вытащил новую серию пенальти в «Лужниках»
20:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МОК отреагировал на скандал с украинской саблисткой Харлан

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные спортивные федерации к более чуткому отношению к украинским спортсменам после случая с саблисткой Ольгой Харлан.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В четверг министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе.

«Это решение позволит украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях и позволит им пройти квалификацию на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Мы рады, что им будет предоставлена такая возможность, и в то же время осознаем, какие тяжелые внутренние конфликты у них могут возникнуть», — приводит слова представителя пресс-службы МОК агентство Франс Пресс.

Ранее в четверг Международная федерация фехтования (FIE) исключила саблистку Ольгу Харлан с чемпионата мира, который проходит в Милане, из-за того, что спортсменка не пожала руку россиянке Анне Смирновой.

«Мы призываем международные федерации с необходимой степенью чуткости относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами. Мы по-прежнему полностью солидарны с украинскими спортсменами и олимпийским сообществом Украины», — отмечается в заявлении МОК.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дерзкая и соблазнительная: Валиева станцует под хит из скандального фильма
'Была в тяжелом состоянии, а тренеры думали, что халтурю'
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь