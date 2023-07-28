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11:35 (мск), источник: ТАСС

Поздняков считает, что МОК начал действовать в интересах украинских спортсменов

Олимпизм официально делают инструментом, управляемым извне в интересах геополитического заказа, отметил Станислав Поздняков.

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Источник: AFP 2023

ТАСС, 28 июля. Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) стало действовать в интересах украинских спортсменов. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Вчерашнее заявление главы МОК (Томаса Баха — прим. ТАСС) после дисквалификации украинской спортсменки, причем в соответствии с правилами Международной федерации фехтования, а это автономная организация, еще раз наглядно показало всю двуличность так называемых рекомендаций, критериев и параметров, но, самое главное, вскрыло истинное отношение к происходящему в спортивном мире со стороны головной олимпийской организации, — заявил Поздянков. — Одна спортсменка вместо рукопожатия тычет в другую саблей, и за это президент Международного олимпийского комитета требует проявить к ней чуткость и деликатность. На другую спортсменку, поступившую благородно и по правилам несмотря на демарш соперницы, в это время начинают сыпаться угрозы жизни и оскорбления, унижающие ее честь и достоинство, но к ней проявлять чуткость и деликатность поводов МОК не находит. Да и откуда им взяться, если до этого тысячи граждан России и Беларуси олимпийские чиновники без малейших колебаний вытравили из мирового спорта».

«Сейчас нам невольно, но наглядно показали то отношение, с которым предстоит столкнуться абсолютно любому россиянину на международных соревнованиях после всех отсевов по национальному признаку, — сказал Поздняков. — Анна Смирнова это испытала на себе, и, к огромному сожалению, такова новая объективная реальность. В ней оправдываются и поощряются любые антироссийские демарши, ну, а для всего остального есть озабоченность, рекомендации и санкции, — отметил глава ОКР. — Рассматриваемое заявление свидетельствует о том, что МОК определил для себя и принял сторону политического конфликта, начал действовать в интересах этой стороны, уже открыто раздавая предписания участникам олимпийского движения: чьи права защищать, а чьи — “отложить до подходящего момента”. Олимпизм официально делают инструментом, управляемым извне в интересах геополитического заказа на нейтрализацию наших граждан и организаций в спорте».

27 июля украинка Ольга Харлан на стадии 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию на саблях победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7. После завершения поединка российская спортсменка подошла к украинке, чтобы пожать руку, однако представительница Украины отказалась от этого и направила саблю в сторону соперницы. Через несколько секунд Харлан развернулась и покинула спортивную площадку. После этого Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента, который был отклонен.

Впоследствии Харлан была дисквалифицирована за отказ пожимать руку Смирновой. Рукопожатие после поединков является обязательным для всех участников соревнований, соответствующий пункт есть в правилах Международной федерации фехтования. Харлан была дисквалифицирована, однако Смирнову не допустили к участию в следующем раунде из-за ранее отклоненного протеста. Позднее дисквалификацию Харлан прокомментировали в пресс-службе МОК, призвав проявить чуткость к спортсменам из Украины после этой ситуации.

Российские спортсмены принимали участие в чемпионате мира по фехтованию, который завершится 30 июля, в нейтральном статусе. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов до соревнований в нейтральном качестве, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Международная федерация фехтования последовала рекомендациям, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и «Динамо».

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