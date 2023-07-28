На Украине оценили дисквалификацию саблистки за отказ пожать руку россиянке
Федерация фехтования Украины (ФФУ) оценила дисквалификацию саблистки Ольги Харлан за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой.
Федерация фехтования Украины (ФФУ) оценила дисквалификацию саблистки Ольги Харлан за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой.
Отмечается, что вопрос не относится к юрисдикции технического директората соревнований в соответствии с правилами Международной федерации фехтования (FIE), и решение должно быть отменено.
Заявление приводится на сайте организации. В ФФУ назвали наказание спортсменки незаконным.
«Мы обращаем внимание на то, что вопрос “отсутствия проявления уважения”, который стал основанием для подачи жалобы, лежит исключительно в компетенции обслуживающего поединок судьи, который не зафиксировал в действиях украинской фехтовальщицы нарушений на момент его завершения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что вопрос не относится к юрисдикции технического директората соревнований в соответствии с правилами Международной федерации фехтования (FIE), и решение должно быть отменено.
27 июля Смирнова попыталась пожать руку Харлан после завершения поединка 1/32 финала чемпионата мира, однако одержавшая победу соперница отказалась, выставив вперед саблю. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным, организаторы даже принесли ей стул. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позднее дисквалифицировали.
Чемпионат мира проходит в Милане с 21 по 30 июля. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.