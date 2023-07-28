На Украине оценили дисквалификацию саблистки за отказ пожать руку россиянке

Отмечается, что вопрос не относится к юрисдикции технического директората соревнований в соответствии с правилами Международной федерации фехтования (FIE), и решение должно быть отменено.

Заявление приводится на сайте организации. В ФФУ назвали наказание спортсменки незаконным.

«Мы обращаем внимание на то, что вопрос “отсутствия проявления уважения”, который стал основанием для подачи жалобы, лежит исключительно в компетенции обслуживающего поединок судьи, который не зафиксировал в действиях украинской фехтовальщицы нарушений на момент его завершения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что вопрос не относится к юрисдикции технического директората соревнований в соответствии с правилами Международной федерации фехтования (FIE), и решение должно быть отменено.

27 июля Смирнова попыталась пожать руку Харлан после завершения поединка 1/32 финала чемпионата мира, однако одержавшая победу соперница отказалась, выставив вперед саблю. Россиянка решила дождаться рукопожатия, без которого по регламенту поединок не может считаться завершенным, организаторы даже принесли ей стул. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позднее дисквалифицировали.