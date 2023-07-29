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09:55 (мск), источник: ТАСС

Международная федерация фехтования отменит рукопожатия после инцидента с Харлан

ТАСС, 29 июля. Международная федерация фехтования (FIE) изменит регламент проведения соревнований в части рукопожатий по окончании поединков после инцидента с украинской саблисткой Ольгой Харлан на чемпионате мира в Милане. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

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Рукопожатие после поединков является обязательным для всех участников соревнований, соответствующий пункт есть в правилах FIE. Организация намерена заменить рукопожатия приветствием на расстоянии. «Это позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если они выступают в нейтральном статусе», — отмечает газета.

Харлан была дисквалифицирована после отказа пожимать руку россиянке Анне Смирновой, которую она победила в 1/32 финала турнира по фехтованию на саблях на чемпионате мира в Милане. Смирнова после окончания боя с Харлан около часа не покидала соревновательную дорожку, ожидая рукопожатия соперницы. Украинка не была допущена к участию в следующем раунде — ее протест отклонили. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в пятницу в своем письме Харлан заявил о готовности выделить украинской фехтовальщице дополнительную лицензию на Олимпийские игры в Париже, если она не попадет туда через квалификацию.

Позднее, по данным La Repubblica, исполнительный комитет FIE отменил дисквалификацию украинки: Харлан имела право не пожимать Смирновой руку, поскольку на турнире действует протокол по борьбе с коронавирусом. Таким образом, украинка сможет выступить в командном турнире саблисток на чемпионате мира.

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