Международная федерация фехтования отменит рукопожатия после инцидента с Харлан

Рукопожатие после поединков является обязательным для всех участников соревнований, соответствующий пункт есть в правилах FIE. Организация намерена заменить рукопожатия приветствием на расстоянии. «Это позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если они выступают в нейтральном статусе», — отмечает газета.

Харлан была дисквалифицирована после отказа пожимать руку россиянке Анне Смирновой, которую она победила в 1/32 финала турнира по фехтованию на саблях на чемпионате мира в Милане. Смирнова после окончания боя с Харлан около часа не покидала соревновательную дорожку, ожидая рукопожатия соперницы. Украинка не была допущена к участию в следующем раунде — ее протест отклонили. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в пятницу в своем письме Харлан заявил о готовности выделить украинской фехтовальщице дополнительную лицензию на Олимпийские игры в Париже, если она не попадет туда через квалификацию.