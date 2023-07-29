В фехтовании по требованию Украины отменяют рукопожатия. Почему это бессмысленно?

Исполняющий обязанности главы Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэль Кациадакис лихорадочно пытается отвести от себя обвинения в симпатии к российским спортсменам, появившиеся в результате скандала с рукопожатиями на чемпионате мира в Милане. Организация уже отменила дисквалификацию олимпийской чемпионки Ольги Харлан, позволив 32-летней украинке заявиться на командные соревнования после черной карточки.

А теперь итальянская газета La Repubblica пишет, что из регламента поединков в ближайшее время исчезнет пункт об обязательном рукопожатии соперников после последнего засчитанного укола. Это позволит сборной Украины безболезненно продолжать оскорбительные акции в отношении российских спортсменов, а также стимулирует на подобный хейт представителей других стран.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239183&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Знак чуткости и понимания

Звездная украинская саблистка Ольга Харлан больше суток изображала из себе жертву бездушных чиновников после того, как получила дисквалификацию по итогам поединка с россиянкой Анной Смирновой. Представительница Украины из политических соображений отказалась жать руку сопернице и едва не травмировала ее своим оружием после завершения боя в личном турнире, нарушив тем самым правила соревнований.

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Правда при этом Харлан уверяла, что босс FIE Эммануэль Кациадакис якобы лично разрешил ей не совершать рукопожатия. И что последующее наказание — это результат сговора коварного грека с российской стороной, ведь Кациадакис является человеком из команды Алишера Усманова — действующего главы федерации, который отошел от дел в связи с попаданием в западные санкционные списки.

О скандальной ситуацию написали все западные СМИ, которых так боятся международные спортивные чиновники. И результат давления не замедлил себя ждать. FIE экстренно отменило наказание украинки. «Мы тщательно обсудили этот вопрос и встретились с Харлан. Кроме того, после консультаций с Международным олимпийским комитетом мы считаем, что это решение принято в соответствии с олимпийским духом. Это также является знаком чуткости и понимания, поскольку мир сталкивается с огромными проблемами», — объяснил случившееся Кациадакис.

Ссылка на МОК здесь имеет важное значение, поскольку его глава, бывший фехтовальщик Томас Бах, с самого начала был активно вовлечен в историю с Харлан, еще до всех разбирательств признав ее жертвой произвола и нечестных правил. Сначала МОК призвал «с необходимой степенью чуткости относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменам». А зачем Бах лично предоставил Харлан автоматическую квалификацию в Париж-2024 — на то случай, если пострадавшая саблистка из-за дисквалификации или душевной травмы не сможет набрать необходимое количество рейтинговых очков.

Почему именно прикосновение — это табу?

И вот теперь La Repubblica пишет, что FIE в рамках рекомендации МОК по повышению чуткости собирается исключить из правил пункт об обязательном рукопожатии после завершении поединка. До сих пор регламент требовал от фехтовальщиков после последнего засчитанного укола отдать друг другу салют (соприкоснуться оружием) и пожать руку. Только после этого поединок считался завершенным. Теперь предполагается ограничиться салютом. «Это позволит украинцам не приближаться к россиянам, даже если они выступают в нейтральном статусе», — отмечают инсайдеры.

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В конце концов, если затык именно в тактильном контакте между спортсменами, его давно следовало повсеместно отменить. Во-первых, такой опыт уже был во время пандемии. Во-вторых, каждый такой скандал (в женском теннисе они возникают почти еженедельно) — это лишний пиар для украинцев. Если их травмируют именно прикосновения к россиянам и белорусам — глупо неволить людей ради мало значащих традиций. В конце концов рукопожатие — это лишь жест взаимного доверия (кстати, принятый далеко не во всех национальных культурах).

Правда, не совсем понятно, почему прикосновение — это табу, а салют оружием (или ракеткой), который является аналогом проявления уважения к сопернику, не представляет для украинцев проблем. В конце концов есть еще куча бесконтактных международных жестов, которые можно считать плюс-минус аналогом взаимного пожимания рук. Взмах ладонью, кивок головой, поклон, падение ниц, подбрасывание в воздух разных предметов одежды и экипировки. В конце концов, здесь важен не сам жест, а то, что за ним строит — демонстрация благородства и приверженности спортивным принципам фэйр-плей.

Пиар на ненависти и разобщении

И тут мы подходим к главному — ради чего затеян сыр-бор отказом от рукопожатий. Все украинские спортсмены отлично помнят историю с прыгуньей в высоту Ярославой Магчух, которая в августе 2021 года угодила в большие неприятности из-за эмоциональных объятий с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио. Логично, что никто из действующих атлетов Украины сейчас не хочет появляться на фото и видео рядом с россиянами в доброжелательных позах. Для многих это связано с личной безопасностью и благополучием близких — здесь вопросов нет.

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Однако в превращении россиян в неприкасаемых, несомненно, присутствует и попытка унизить наших соотечественников. Вне политического контекста отказ от рукопожатия — это публичная демонстрация презрения к кому-либо. По той же причине сейчас многие украинские СМИ пишут аббревиатуру Российской Федерации строчными буквами — рф. И с этой точки зрения поведение Томаса Баха в отношении Ольги Харлан вызывает сильное недоумение. С одной стороны глава МОК рассуждает о миссии спорта по «наведению мостов», а с другой — награждает специальным приглашением на Олимпиаду человека, который пропагандирует разобщение и пиарится на ненависти к коллегам из другой сборной исключительно из-за их национальной принадлежности.

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«Одна спортсменка вместо рукопожатия тычет в другую саблей и за это президент МОК требует проявить к ней чуткость и деликатность, — написал вчера в своем Telegram-канале глава ОКР, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков. — На другую спортсменку, поступившую благородно и по правилам, несмотря на демарш соперницы, в это время начинают сыпаться угрозы жизни и оскорбления, унижающие ее честь и достоинство. Но к ней проявлять чуткость и деликатность поводов МОК не находит».

В общем, есть огромное подозрение, что отменой рукопожатий дело не ограничится. Ведь украинской стороне важно демонстрировать миру невозможность совместного выступления с россиянами на одних соревнованиях. С последующим выводом о необходимости полного возвращения бана наших атлетов. Ведь, если после ослабления санкций не будет скандалов, не за горами и отмена ограничений. Сегодня украинцы не хотят пожимать россиянам руки, завтра — находиться с ними в одной раздевалке и пользоваться одними и тем же уборными, послезавтра — просто видеть их лица. Простор для фантазии здесь огромен, а поведение Томаса Баха, увы, не способствует достижению компромисса и разрыву спорта с политикой.