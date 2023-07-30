Саблистка Харлан в составе сборной Украины осталась без медалей на ЧМ

Сборная Украины в противостоянии за бронзовые медали проиграла команде Южной Кореи со счетом 32:45. Харлан уступила в двух поединках, а одну схватку выиграла в один укол.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан на чемпионате мира из-за того, что спортсменка не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала. Согласно правилам FIE, поединок считается незавершенным без рукопожатия. В пятницу украинскую спортсменку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.