Саблистка Харлан в составе сборной Украины осталась без медалей на ЧМ
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Саблистка Ольга Харлан в составе сборной Украины не смогла завоевать медаль на чемпионате мира по фехтованию в Милане.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Саблистка Ольга Харлан в составе сборной Украины не смогла завоевать медаль на чемпионате мира по фехтованию в Милане.
Сборная Украины в противостоянии за бронзовые медали проиграла команде Южной Кореи со счетом 32:45. Харлан уступила в двух поединках, а одну схватку выиграла в один укол.
Ранее Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан на чемпионате мира из-за того, что спортсменка не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала. Согласно правилам FIE, поединок считается незавершенным без рукопожатия. В пятницу украинскую спортсменку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.
Позднее издание La Repubblica сообщило, что FIE изменит регламент проведения поединков после данного инцидента. Традиционное рукопожатие по окончании поединка будет разрешено заменять приветствием на расстоянии.