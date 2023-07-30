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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Саблистка Харлан в составе сборной Украины осталась без медалей на ЧМ

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Саблистка Ольга Харлан в составе сборной Украины не смогла завоевать медаль на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

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Источник: AFP 2023

Сборная Украины в противостоянии за бронзовые медали проиграла команде Южной Кореи со счетом 32:45. Харлан уступила в двух поединках, а одну схватку выиграла в один укол.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан на чемпионате мира из-за того, что спортсменка не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала. Согласно правилам FIE, поединок считается незавершенным без рукопожатия. В пятницу украинскую спортсменку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.

Позднее издание La Repubblica сообщило, что FIE изменит регламент проведения поединков после данного инцидента. Традиционное рукопожатие по окончании поединка будет разрешено заменять приветствием на расстоянии.

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