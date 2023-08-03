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18:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Киев потребовал наказать российскую саблистку, протянувшую руку украинке

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию фехтования (FIE) дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за попытку пожать руку украинке Ольге Харлан.

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Источник: Пресс-служба ФФР

Ранее FIE отстранила Харлан на чемпионате мира после отказа от рукопожатия со Смирновой. Согласно правилам, поединок в таком случае не считается завершенным. Позднее украинскую спортсменку допустили до командного турнира саблисток, а МОК в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Олимпиаде-2024.

«Верховная рада Украины поддерживает поступок олимпийской чемпионки Ольги Харлан. Призываем федерацию полностью отменить дисквалификацию, принести извинения, привлечь к ответственности причастных к ситуации лиц, а также пожизненно отстранить российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу», — говорится в тексте принято в четверг проекта.

В комитете потребовали от спортивных федераций внести изменения в правила соревнований, отменив обязательность рукопожатия или поклона во время турниров, в которых принимают участие украинские, российские или белорусские спортсмены.

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