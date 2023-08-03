Киев потребовал наказать российскую саблистку, протянувшую руку украинке

Источник: Пресс-служба ФФР

Ранее FIE отстранила Харлан на чемпионате мира после отказа от рукопожатия со Смирновой. Согласно правилам, поединок в таком случае не считается завершенным. Позднее украинскую спортсменку допустили до командного турнира саблисток, а МОК в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Олимпиаде-2024.

«Верховная рада Украины поддерживает поступок олимпийской чемпионки Ольги Харлан. Призываем федерацию полностью отменить дисквалификацию, принести извинения, привлечь к ответственности причастных к ситуации лиц, а также пожизненно отстранить российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу», — говорится в тексте принято в четверг проекта.