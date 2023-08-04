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12:54 (мск), источник: Московский комсомолец

Украина требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову

Украинская Рада требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову.

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Источник: Reuters

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к МОК и Международной федерации фехтования (FIE) с призывом пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за попытку пожать руку украинке Ольге Харлан.

«Верховная рада Украины призывает пожизненно дисквалифицировать российскую спортсменку Анну Смирнову за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу», — говорится на официальном сайте комитета.

Напомним, что 27 июля, после победы над россиянкой Анной Смирновой в 1/32 финала чемпионата мира, Харлан покинула дорожку, отказавшись от обязательного рукопожатия. Россиянка ждала соперницу на протяжении 45 минут, чтобы завершить бой согласно регламенту.

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