Украина требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к МОК и Международной федерации фехтования (FIE) с призывом пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову за попытку пожать руку украинке Ольге Харлан.

Напомним, что 27 июля, после победы над россиянкой Анной Смирновой в 1/32 финала чемпионата мира, Харлан покинула дорожку, отказавшись от обязательного рукопожатия. Россиянка ждала соперницу на протяжении 45 минут, чтобы завершить бой согласно регламенту.