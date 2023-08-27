Умер олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов

«Выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям, ученикам и коллегам Анвара Камилевича. Светлая память. Информация о прощании будет опубликована позднее», — говорится в сообщении.

Ибрагимов стал чемпионом Олимпиады-1988 в командной рапире. Также на его счету серебро и бронза чемпионатов мира. Его сын Камиль Ибрагимов является двукратным чемпионом мира в командной сабле.