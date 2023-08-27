Умер олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр в Сеуле Анвар Ибрагимов ушел из жизни в возрасте 56 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации фехтования России.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр в Сеуле Анвар Ибрагимов ушел из жизни в возрасте 56 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации фехтования России.
«Выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям, ученикам и коллегам Анвара Камилевича. Светлая память. Информация о прощании будет опубликована позднее», — говорится в сообщении.
Ибрагимов стал чемпионом Олимпиады-1988 в командной рапире. Также на его счету серебро и бронза чемпионатов мира. Его сын Камиль Ибрагимов является двукратным чемпионом мира в командной сабле.