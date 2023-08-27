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21:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Умер олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Олимпийский чемпион Игр в Сеуле Анвар Ибрагимов ушел из жизни в возрасте 56 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации фехтования России.

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Источник: пресс-служба ФФР

«Выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям, ученикам и коллегам Анвара Камилевича. Светлая память. Информация о прощании будет опубликована позднее», — говорится в сообщении.

Ибрагимов стал чемпионом Олимпиады-1988 в командной рапире. Также на его счету серебро и бронза чемпионатов мира. Его сын Камиль Ибрагимов является двукратным чемпионом мира в командной сабле.

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