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27 декабря, источник: Lenta.Ru

Российские фехтовальщики сбежали в США. За что их объявили в розыск?

МВД России объявило в розыск фехтовальщиков Бида за самовольный отъезд в США.

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Источник: РИА "Новости"

Cергей и Виолетта Бида самовольно выехали из страны

МВД России объявило в розыск по уголовной статье российских фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида, уехавших в США. Статья Уголовного кодекса России, по которой разыскивают вице-чемпиона Олимпийских игр в Токио Сергея Биду и его жену, призера чемпионатов мира Виолетту, не называется.

Сергей и Виолетта Бида (в девичестве Храпина) являлись действующими офицерами Росгвардии, когда в 2023 году самовольно выехали из России в США для переезда в Калифорнию. Сергей числился в московском «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии, Виолетта Бида была действующей военнослужащей Минобороны в столичном ЦСКА. По информации ТАСС, в Штатах они приняли участие в соревнованиях без согласия российской стороны. Таким образом, шпажисты нарушили устав и стали фигурантами уголовного преследования.

Источник: РИА "Новости"

Шпажисты отказались от России ради международных турниров

В июле 2023 года Федерация фехтования США (ФФС) объявила о том, что Бида будут участвовать в чемпионате страны. Вместе с ними были заявлены шпажист Олег Кныш и саблист Константин Лоханов, который является бывшим мужем двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой.

Мы понимаем, что есть фехтовальщики, которые могут быть россиянами или белорусами, проживать в Соединенных Штатах и ​​​​нести пользу фехтованию в США.

Федерация фехтования США

Спортсмены обязаны были соблюсти несколько условий. Они должны были осудить действия России и Белоруссии, а также избегать физических атрибутов, которые говорят о принадлежности к странам, включая экипировку и снаряжение. Допуск к турнирам атлетам предоставил совет директоров ФФС.

Тренера шпажистов уволили из сборной России

Сразу после отъезда пары в Федерации фехтования России заявили, что Александр Глазунов покинул пост старшего тренера сборной страны по шпаге. Причиной стало то, что его подопечные — супруги Бида — сбежали в США. Тогда Глазунов заявил, что не считает себя виновным в сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что не общался с уехавшей парой ни до, ни после произошедшего. По словам тренера, Бида собирались завершить карьеру.

Я не особо был в курсе их поездки. Как понял, они купили билет в один конец. Не знаю, почему я несу ответственность. Но ничего страшного, жизнь продолжается.

Александр Глазунов
бывший старший тренер российских шпажистов

Пара приносила медали сборной России

Сергей Бида — внук знаменитой фехтовальщицы, олимпийской чемпионки Валентины Растворовой и олимпийского чемпиона по водному поло Бориса Гришина. На Олимпийских играх в Токио 2020 года Бида завоевал серебряную медаль в командном турнире в фехтовании на шпагах. Также Сергей трижды становился чемпионом Европы в командной шпаге.

Виолетта выступала на чемпионате мира 2019 года, завоевав серебряную медаль в командном турнире на шпагах. Кроме того, на ее счету серебряная медаль чемпионата Европы в этой же дисциплине.

Источник: РИА "Новости"

Виолетта Бида (третья слева) в составе сборной России на международном турнире «Кубок дружбы» в Казани

Международная федерация фехтования допустила на турниры не всех россиян

О возвращении российских фехтовальщиков стало известно в марте 2023 года спустя год после отстранения. Однако организация отказала в допуске многим атлетам, в том числе олимпийским чемпионкам Яне Егорян, Софье Великой, Софии Поздняковой и Ольге Никитиной. Процесс возвращения россиян затянулся на месяц, из-за чего они пропустили отборочный турнир Олимпийских игр-2024.

Кроме того, президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов упрекнул членов FIE в негативном отношении к России. По его мнению, против отечественных атлетов активно голосуют Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, а также Латвия, Литва и Эстония. Отмечается, что распоряжение идет от лиц, стоящих за национальными федерациями.

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