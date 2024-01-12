Российский фехтовальщик Лоханов намерен выступить за сборную США на Олимпиаде
Сообщается, что Олимпийский комитет США поддерживает намерение спортсмена.
Сообщается, что Олимпийский комитет США поддерживает намерение спортсмена.
ТАСС, 12 января. Российский саблист Константин Лоханов стремится получить гражданство США, чтобы выступить за национальную сборную на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Об этом сообщает газета USA Today.
Лоханов уехал в США в 2022 году, до отъезда он состоял в браке с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию на саблях Софией Поздняковой, впоследствии пара развелась. USA Today сообщает, что Олимпийский комитет США поддерживает намерение Лоханова. Вместе с ним за сборную США намерены выступать фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида.
Лоханову 25 лет, он является четырехкратным чемпионом мира среди юниоров. Саблист входил в состав сборной России на Олимпиаде в Токио, он не добился с командой значительных успехов. В сентябре 2022 года Лоханова исключили из состава национальной команды.