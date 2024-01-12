Российский фехтовальщик Лоханов намерен выступить за сборную США на Олимпиаде

ТАСС, 12 января. Российский саблист Константин Лоханов стремится получить гражданство США, чтобы выступить за национальную сборную на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Об этом сообщает газета USA Today.

Лоханов уехал в США в 2022 году, до отъезда он состоял в браке с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию на саблях Софией Поздняковой, впоследствии пара развелась. USA Today сообщает, что Олимпийский комитет США поддерживает намерение Лоханова. Вместе с ним за сборную США намерены выступать фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида.