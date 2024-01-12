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09:03 (мск), источник: ТАСС

Российский фехтовальщик Лоханов намерен выступить за сборную США на Олимпиаде

Сообщается, что Олимпийский комитет США поддерживает намерение спортсмена.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 12 января. Российский саблист Константин Лоханов стремится получить гражданство США, чтобы выступить за национальную сборную на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Об этом сообщает газета USA Today.

Лоханов уехал в США в 2022 году, до отъезда он состоял в браке с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию на саблях Софией Поздняковой, впоследствии пара развелась. USA Today сообщает, что Олимпийский комитет США поддерживает намерение Лоханова. Вместе с ним за сборную США намерены выступать фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида.

Лоханову 25 лет, он является четырехкратным чемпионом мира среди юниоров. Саблист входил в состав сборной России на Олимпиаде в Токио, он не добился с командой значительных успехов. В сентябре 2022 года Лоханова исключили из состава национальной команды.

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