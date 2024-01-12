«В США почувствовала свободу». Что известно о побеге российских спортсменов

Известные фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида скандально уехали из России, не сообщив об этом никому из спортивного руководства. Теперь они намерены получить американский паспорт и выступать за США на крупных соревнованиях. Сергей, к примеру, нацелился на Олимпиаду-2024 в Париже, к нему же готов примкнуть другой перебежчик Константин Лоханов. В России супругов Бида объявили в розыск, им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Что вообще происходит?

История побега

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Спортсмены уехали в Америку в 2023 году и стали тренерами в местной академии фехтования. О завершении карьеры пара не объявляла, как ничего не сказала о своем отъезде российской стороне. В результате из-за их действий пострадал тренер мужской команды наших шпажистов Александр Глазунов, которого Федерация фехтования России (ФФР) освободила от должности.

Но самое главное заключается в том, что Сергей и Виолетта покинули страну, находясь в статусе военнослужащих. На тот момент они числись в Росгвардии и ЦСКА в Минобороны соответственно. Дошло даже до уголовного преследования. Карточки на имя супругов появились на официальном сайте МВД России.

«То, что их объявили в розыск — это прямое свидетельство их побега из России, как военнослужащих в Соединенные Штаты Америки. Они военнослужащие прежде всего, они приняли незаконное решение покинуть страну и выступать в нейтральном статусе за вражескую нам страну», — говорил РИА Новости бывший президент Федерации фехтования России Александр Михайлов.

Позже источник РИА Новости сообщил, что они проходят фигурантами уголовного дела о самовольном оставлении части или места службы, за что им грозит реальный тюремный срок от 5 до 10 лет. И вот теперь USA Today заявило, что бывшие лидеры сборной России намерены получить американский паспорт вместе с другим перебежчиком Константином Лохановым. Причем Сергей и Константин готовы выступить за США уже на Играх-2024 в Париже. Хотела бы поехать в столицу Франции и Виолетта, но она находится на шестом месяце беременности.

«Американская свобода»

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В американских СМИ сообщают, что спортсмены пользуются поддержкой Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) и Федерации фехтования США. Обе организации написали письма в их защиту. Адвокат спортсменов Джек Винер отметил, что он и его коллега-юрисконсульт начали налаживать контакты с сенаторами и представителями Конгресса. Для того, чтобы фехтовальщики успели стать гражданами США к Олимпийским играм в Париже, Сенат и Палата представителей должны будут принять законопроект о предоставлении им американского паспорта, а президент Джо Байден должен его подписать.

Для американцев это может быть отличный пиар-ход, так что не стоит исключать того, что Бида и Лоханов действительно будут представлять США на Играх в Париже. Тем более, что та же Виолетта уже дает яркие высказывания для местной прессы.

«Выступать за США? Мы готовы. Когда я ступила на американскую землю, то почувствовала свободу», — цитирует Виолетту Бида USA Today.

Хотелось бы, конечно, узнать, о какой именно свободе идет речь и в каких конкретно аспектах она ее почувствовала. Глобально же ни она, ни ее муж пока не дают развернутых комментариев. Был только документальный фильм на BBC, где они радостно отзывались о жизни в Америке, а Виолетта говорила о неких «черных списках», куда ее внесли в России из-за видео в социальных сетях.

Интересная деталь про увольнение из Росгвардии

При этом мать Сергея, известная в прошлом спортсменка и призер чемпионата мира по фехтованию, Елена Гришина заявила, что ничего не знает о намерении сына выступать за США. А также сказала любопытную вещь про увольнение из Росгвардии.

«Мне ничего неизвестно о планах Сергея представлять Америку на Олимпиаде. Не знаю, как это прокомментировать. Самое главное, что они не являются сотрудниками Росгвардии. Они были уволены еще 27 декабря. Даже если это правда, ничего им особо не мешает», — заявила Гришина РИА Новости.

То есть, получается, что фехтовальная пара Бида все-таки уехала из России в Америку в статусе действующих военнослужащих. Ведь покинули страну они летом, а были уволены только под новый год. В Америке же, судя по всему, не видят в этом ничего плохого и с радостью готовы принять у себя перебежчиков. Впрочем, кого это сейчас удивляет?