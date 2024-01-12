Глава ОКР Поздняков поделился мнением о сбежавших фехтовальщиках

«Испугавшиеся любители желтых самокатов и фраппе… Ну уехали и уехали. Сегодня из СМИ мы узнали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы они не поперхнулись. Для нас, как для Российской Федерации, такие потери никто не заметит. ОКР несправедливо отстранен и до вынесения вердикта САS ограничен в своих действиях и не может как-то на это реагировать», — цитирует Позднякова РИА «Новости».