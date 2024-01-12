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14:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глава ОКР Поздняков поделился мнением о сбежавших фехтовальщиках

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что отъезд троих российских фехтовальщиков в США не станет большой потерей для страны.

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Источник: РИА "Новости"

«Испугавшиеся любители желтых самокатов и фраппе… Ну уехали и уехали. Сегодня из СМИ мы узнали, что им предложили какие-то печенюшки. Главное, чтобы они не поперхнулись. Для нас, как для Российской Федерации, такие потери никто не заметит. ОКР несправедливо отстранен и до вынесения вердикта САS ограничен в своих действиях и не может как-то на это реагировать», — цитирует Позднякова РИА «Новости».

Российский саблист Константин Лоханов планирует получить гражданство США, чтобы выступить на летней Олимпиаде-2024 в Париже. Вместе с ним американское гражданство хотят получить еще два российских фехтовальщика — Сергей Бида и его супруга Виолетта Бида.

Ранее сообщалось, что сбежавшим в США Сергею Биде и его жене Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы. 26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

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