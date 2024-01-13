Сбежавшему в США шпажисту Биде отправили портрет Троцкого

Ранее издание USA Today написало, что российский шпажист Сергей Бида, а также российский саблист Константин Лоханов намерены выступить за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Сергей Бида — серебряный призер Олимпийских игр в Токио в командном первенстве по фехтованию на шпагах.

«Я хочу от имени компартии “Коммунисты России”, от имени всех патриотов отправить Биде портрет господина Троцкого, который тоже плохо себя вел, и все знают, чем это закончилось. Еще призываю российские спецслужбы сформировать отличную команду фехтовальщиков и добиться ее участия в соревновании, в котором будет участвовать предатель Бида», — заявил Малинкович РИА Новости.