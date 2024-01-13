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16:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сбежавшему в США шпажисту Биде отправили портрет Троцкого

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович отправил российскому шпажисту Сергею Биде, который намерен выступать за сборную США на Олимпийских играх 2024 года, портрет революционера, советского государственного деятеля и политического эмигранта Льва Троцкого.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее издание USA Today написало, что российский шпажист Сергей Бида, а также российский саблист Константин Лоханов намерены выступить за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Сергей Бида — серебряный призер Олимпийских игр в Токио в командном первенстве по фехтованию на шпагах.

«Я хочу от имени компартии “Коммунисты России”, от имени всех патриотов отправить Биде портрет господина Троцкого, который тоже плохо себя вел, и все знают, чем это закончилось. Еще призываю российские спецслужбы сформировать отличную команду фехтовальщиков и добиться ее участия в соревновании, в котором будет участвовать предатель Бида», — заявил Малинкович РИА Новости.

Сергей Бида — серебряный призер Олимпийских игр в Токио в командном первенстве по фехтованию на шпагах. Также в его активе есть серебро и бронза чемпионатов мира и три золотые медали чемпионатов Европы. Серебро в составе российской сборной Бида завоевал, будучи сотрудником Росгвардии.

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