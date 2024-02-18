Олимпийская чемпионка оценила побег фехтовальщиков из России в США

«Это их жизнь абсолютно, это их право», — заявила россиянка. Она добавила, что сама сидит дома.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предостерег спортсменов. «Из них раскручивают образ классического диссидента, диссидента от спорта. Но жизнь все расставит на свои места», — посчитал глава ОКР.