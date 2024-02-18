Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Лутон Таун
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Бохум
Бавария
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реймс
Ланс
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гранада
Альмерия
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Айнтрахт Ф
23
Футбол. Зарубежный
20:00
Фрозиноне
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
05
Футбол. Зарубежный
17:00
Монако
Тулуза
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Метц
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Клермон Фут
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Фиорентина
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Кальяри
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Нефтехимик
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Торпедо
43
Футбол. Зарубежный
22:45
Брест
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Милан
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Реал
11
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Алавес
Хоккей. НХЛ
23:00
Айлендерс
Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
15:00
Страсбур
Лорьян
13
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио
Болонья
12
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Сочи
21
Хоккей. НХЛ
19.02
Колорадо
Аризона
Хоккей. НХЛ
19.02
Питтсбург
Лос-Анджелес
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Барыс
21
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Трактор
61
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас
Каролина
13
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Коламбус
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Виннипег
24
Все события
Фоторепортажи
31«Спартак» Романцева победил сборную мира в финале Кубка легенд
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
18:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийская чемпионка оценила побег фехтовальщиков из России в США

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая оценила побег российских шпажистов Сергея и Виолетты Бида в США. Ее слова приводит РИА Новости.

Наверх
Источник: Reuters

«Это их жизнь абсолютно, это их право», — заявила россиянка. Она добавила, что сама сидит дома.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предостерег спортсменов. «Из них раскручивают образ классического диссидента, диссидента от спорта. Но жизнь все расставит на свои места», — посчитал глава ОКР.

В декабре прошлого года МВД России объявило шпажистов Бида в розыск. Им грозит до десяти лет лишения свободы по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). На момент отъезда Сергей Бида числился в московском «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии. Его жена ранее была военнослужащей Минобороны в столичном ЦСКА.

 Костомаров рассказал о занятиях спортом
«Бавария» проиграла в матче 1/8 финала ЛЧ впервые за пять лет
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь