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10:25 (мск), источник: ТАСС

Организаторы «Московской сабли» сообщили об отмене соревнований

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Соревнования турнира «Московская сабля», запланированные на 23 и 24 марта, отменены. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Источник: РИА "Новости"

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил все массовые мероприятия в столице в ближайшие два дня из-за теракта в Подмосковье.

«В связи с распоряжением мэра города Москвы, международные соревнования по фехтованию памяти двукратного олимпийского чемпиона Михаила Ивановича Бурцева “Московская сабля 2024”, запланированные на 23 и 24 марта, отменены. Благодарим за понимание», — говорится в сообщении.

Теракт был совершен в пятницу вечером в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Спецслужбы проводят оперативно-разыскные мероприятия.

«Московская сабля» должна была пройти с 22 по 24 марта.

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