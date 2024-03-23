Организаторы «Московской сабли» сообщили об отмене соревнований

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил все массовые мероприятия в столице в ближайшие два дня из-за теракта в Подмосковье.

«В связи с распоряжением мэра города Москвы, международные соревнования по фехтованию памяти двукратного олимпийского чемпиона Михаила Ивановича Бурцева “Московская сабля 2024”, запланированные на 23 и 24 марта, отменены. Благодарим за понимание», — говорится в сообщении.

Теракт был совершен в пятницу вечером в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Спецслужбы проводят оперативно-разыскные мероприятия.