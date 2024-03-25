Мамедов рассказал о желании фехтовальщиков из США выступить на Играх дружбы

«К нам приедут точно, мы еще будем выбирать, кого приглашать, кого нет, — сказал Мамедов. — К сожалению, скорее всего, все ведущие спортсмены, которые есть, они, конечно, хотят приехать, но их федерации запретят, а федерациям — правительства, которые хотят понравиться МОК, которые завязаны международными вопросами с этой полностью дискредитировавшей себя организацией — МОК. География участников будет обширной в фехтовании, не знаю, как в других видах спорта, там даже США хотят, но это будут спортсмены не первого уровня, согласятся ли организаторы на это — в этом вопрос».

«В спорте мы продолжаем держать контакт со всеми, если вы, МОК, уверенная в себе организация, что же тогда палки в колеса вставляете? Проведете свою Олимпиаду, она в августе закончится, в сентябре отпуск у всех спортсменов, почему бы не поучаствовать, спортсмены смогут заработать деньги, посетить один из красивейших городов мира, сентябрь — прекрасный месяц, шикарная погода, приедут спортсмены и восхитятся организацией, проведением соревнований на самом высоком уровне. Я не говорю про Олимпийские игры, их хорошо проведут, но есть много турниров, где уровень первенства ЖЭКа, эти соревнования называются Кубками мира, Гран-при, но как они проводятся — просто ужас, причем в передовых странах. На Олимпийских играх что можно заработать? Ничего, только если их правительства дадут премии. Иностранные спортсмены к нам с удовольствием ездили, участвовали в наших турнирах», — добавил Мамедов.