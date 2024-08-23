Фехтовальщица Позднякова не сожалеет о том, что не выступила на Олимпиаде в Париже

«Смотрела Олимпийские игры от корки до корки, — рассказала Позднякова. — Когда я говорю с позиции состоявшегося спортсмена, не сложно смотреть. Нет большого сожаления, что меня там не было, так как я уже двукратная олимпийская чемпионка, конечно, еще хотелось бы побороться за медали в дальнейшем. Надеюсь, что однажды спорт восстановится в том понимании, в котором мы знали его до всех событий. Будем верить, надеяться и развивать спорт в своей стране».