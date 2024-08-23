Фехтовальщица Позднякова не сожалеет о том, что не выступила на Олимпиаде в Париже

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях россиянка София Позднякова не сожалеет о том, что не выступила на Играх в Париже. Об этом она рассказала ТАСС.
«Смотрела Олимпийские игры от корки до корки, — рассказала Позднякова. — Когда я говорю с позиции состоявшегося спортсмена, не сложно смотреть. Нет большого сожаления, что меня там не было, так как я уже двукратная олимпийская чемпионка, конечно, еще хотелось бы побороться за медали в дальнейшем. Надеюсь, что однажды спорт восстановится в том понимании, в котором мы знали его до всех событий. Будем верить, надеяться и развивать спорт в своей стране».
«Сейчас у нас каникулы, немного отдыхаем. Пока ни к чему не готовлюсь, пытаюсь восстановиться психологически после предыдущего сезона, чтобы набраться сил, — сказала Позднякова. — Я продолжаю заниматься фехтованием, своим любимым делом».
В пятницу Позднякова приняла участие в реконструкции олимпийского забега и пробежала с факелом. Инициатором мероприятия выступил депутат Мосгордумы Александр Семенников.
«Тяжелый факел, к бегу у меня вопросов нет, я регулярно бегаю. Это большая честь, и очень приятно получить такую возможность пробежать сегодня здесь и поучаствовать в таком мероприятии».
Поздняковой 27 лет, она представляет общество ЦСКА. В 2021 году на Олимпиаде в Токио саблистка завоевала две золотые медали — в личном турнире и в командных соревнованиях. Позднякова является чемпионкой мира в личном турнире (2018), победительницей чемпионатов мира и Европы в командных соревнованиях.