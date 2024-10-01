Хайо Зеппельт — лжец. «Разоблачитель русского допинга» проиграл суд в ФРГ

Но больше всего подвели Зеппельа грузины. Президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе, который также является отцом Сандро Базадзе, заявил порталу insidethegames.biz: «Сандро Базадзе — выдающийся спортсмен, который неоднократно возглавлял мировые рейтинги и добивался высочайших результатов на международных соревнованиях. Я считаю, что это само по себе является ярким доказательством высокого профессионального уровня работы Международной федерации фехтования и судейского корпуса. Также это свидетельствует о необъективности заявлений, которые были сделаны моим сыном в состоянии психологического аффекта. Я также искренне сожалею, что эти заявления стали предметом обсуждения и даже спекуляций в СМИ и привели к попыткам очернить Международную федерацию фехтования и весь судейский корпус».