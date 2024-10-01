Хайо Зеппельт — лжец. «Разоблачитель русского допинга» проиграл суд в ФРГ

Один из главных пропагандистов «допингового дела России», немецкий журналист Хайло Зеппельт, уличен во лжи в судебном порядке. Причем произошло это непосредственно в Германии.
«Суд признал сведения недостоверными»
Как сообщает РБК, земельный суд Гамбурга назвал недостоверными обвинения телеканала ARD в адрес бизнесмена Алишера Усманова в создании системы подкупа судей в Международной федерации фехтования (FIE).
«Cуд признал опубликованные ARD сведения недостоверными, издал запрашиваемый судебный запрет (324 O 421/24), запрещающий их распространение как “недопустимые сообщения, основанные на подозрениях”», — говорится в сообщении.
Журналист-расследователь немецкого канала ARD Хайо Зеппельт в 2014 году стал автором фильма «Тайны о допинге: Как Россия делает своих победителей», в котором в качестве информатора использовал ранее отстраненную за использование допинга российскую легкоатлетку Юлию Степанову и ее мужа Виталия Степанова.
Фильм Зеппельта запустил кампанию против российского спорта, а сам немец стал считаться едва ли не главным специалистом в «спортивных злоупотреблениях России».
Зацепился за Базадзе
В 2018 году в Германии ему вручили орден «За заслуги перед ФРГ», причем в качестве причины награждения были названы «расследования о допинге».
Но после того, как в 2022 году МОК ввел политические санкции против России, необходимость в «разоблачениях» Зеппельта сошла на нет. Однако он сам все никак не может остановиться.
Во время Олимпиады-2024 Зеппельт замахнулся на разоблачение «злоупотреблений» в мировом фехтовании. Поводом для этого стало поражение двукратного чемпиона Европы Сандро Базадзе в ⅛ финала олимпийского турнира саблистов от представителя Египта Мохамеда Амера со счетом 14:15.
Базадзе, фаворит состязаний, был в ярости: «Теперь моя карьера закончена. Как я могу вернуться, когда арбитры все время разрушают мою карьеру? Олимпийские игры… справедливость, где же справедливость? Я не знаю, но я точно не оставлю это просто так. Клянусь своими сыновьями, я что-то придумаю».
Зеппельт ухватился за эти слова, выпустив две статьи и телерепортаж, в котором рассказал, что Усманов, приостановивший исполнение обязанностей президента Международной федерации фехтования в марте 2022 года, якобы создал целую судейскую систему, определяющую результаты боев.
«Я искренне сожалею, что эти заявления стали предметом спекуляций в СМИ»
Нашел немец и информатора, который должен был исполнить ту же роль, которую когда-то сыграла Юлия Степанова. Однако на сей раз Зеппельт явно переоценил себя.
«Информатором» оказался бывший арбитр, исключенный из списка судей в 2023 году из-за низкой профессиональной квалификации. Произошло это значительно позже того момента, когда Усманов отошел от дел. Кроме того, в FIE источник журналиста авторитета не имел.
Но больше всего подвели Зеппельа грузины. Президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе, который также является отцом Сандро Базадзе, заявил порталу insidethegames.biz: «Сандро Базадзе — выдающийся спортсмен, который неоднократно возглавлял мировые рейтинги и добивался высочайших результатов на международных соревнованиях. Я считаю, что это само по себе является ярким доказательством высокого профессионального уровня работы Международной федерации фехтования и судейского корпуса. Также это свидетельствует о необъективности заявлений, которые были сделаны моим сыном в состоянии психологического аффекта. Я также искренне сожалею, что эти заявления стали предметом обсуждения и даже спекуляций в СМИ и привели к попыткам очернить Международную федерацию фехтования и весь судейский корпус».
«Никаких доказательств, кроме сплетен, домыслов и слухов»
Фраза про «спекуляции в СМИ» оказалась прямым «выстрелом» в Зеппельта, у которого на руках не осталось ничего. И единственной надеждой расследователя было то, что в суде не станут рассматривать фактическое положение дел, а будут руководствоваться «политической целесообразностью». Но земельный суд решил, что это совершенно ни к чему.
Адвокат Усманова Йоахим Штайнхефель, слова которого приводит Sports.ru, заметил: «Решение суда наглядно демонстрирует, что репортаж ARD и его ведущих спортивных журналистов — прискорбное проявление этической и журналистской несостоятельности. В репортаже нет никаких доказательств, кроме сплетен, распространяемых сомнительными свидетелями, выдуманных инсинуаций, домыслов и слухов. Запрещенное судом заявление также является уголовным преступлением».
В России Зеппельт проиграл суд врачу сборной
Зеппельт не в первый раз проигрывает судебные дела. В феврале 2022 года он обвинил врача сборной России по фигурному катанию Филиппа Шветского в причастности к «допинговому делу» Камилы Валиевой. Медик подал в российский суд, требуя опровержения и символической компенсации в один рубль.
В январе 2024 года Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Шветского к Зеппельту.
Немец нанял российского юриста, подав апелляцию, однако в августе 2024 года Московский городской суд подтвердил решение предыдущей инстанции.
Впрочем, в этом случае Зеппельт привычно мог сослаться на «несправедливость русского суда».
А вот проигрыш в судебных органах Германии — дело куда более серьезное. Соотечественники внезапно констатировали, что их «разоблачитель-орденоносец» — обыкновенный лжец и охотник за сенсациями. Кажется, Зеппельт близок к выходу в тираж…
Андрей Сидорчик