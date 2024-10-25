Немецкий телеканал ARD признал недостоверность сведений об Усманове

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Немецкий вещатель Westdeutscher Rundfunk (WDR), который опубликовал в эфире телеканала ARD и на своем сайте репортаж, содержащий не соответствующие действительности высказывания о якобы создании Алишером Усмановым системы коррупции в международном фехтовании, впоследствии запрещенные Земельным судом Гамбурга, признал этот запрет, отказавшись от права на апелляцию, сообщил РИА Новости представитель бизнесмена.
В августе ARD опубликовала две статьи и видеорепортаж о фехтовании на Олимпийских играх в Париже в которых обвиняла Усманова, добровольно приостановившего исполнение обязанностей президента Международной федерации фехтования (FIE) в начале 2022 года в связи с санкциями ЕС, среди прочего, в якобы создании системы «подкупа судей на международном уровне» в этом виде спорта.
Эти утверждения были последовательно отвергнуты Усмановым и руководством FIE, а также в сентябре Земельный суд Гамбурга запретил заявления журналиста ARD как недопустимые утверждения, основанные на подозрениях и нарушающие личные права.
«В письме от 23 октября 2024 года, адресованном юридическим представителям А. Усманова, вещатель ARD — WDR признал судебный запрет “равнозначным по юридической силе и действию юридически обязывающему постановлению основного судебного разбирательства”. Таким образом, запрет имеет обязательную юридическую силу», — отметил представитель Усманова.
В период 2022—2024 годов ряд европейских, в первую очередь немецких, СМИ и общественных деятелей также признали, что не могут доказать собственные утверждения в отношении Усманова, и подписали письменные обязательства прекратить их незаконное распространение. На данный момент в пользу Усманова уже сделано порядка 30 подобных заявлений. Помимо этого, десятки СМИ в добровольном порядке скорректировали или удалили статьи после получения писем от представителей Усманова. По результатам судебных разбирательств адвокатами Усманова получено значительное число судебных запретов на распространение недостоверной информации европейскими СМИ.