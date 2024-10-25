Немецкий телеканал ARD признал недостоверность сведений об Усманове

В период 2022—2024 годов ряд европейских, в первую очередь немецких, СМИ и общественных деятелей также признали, что не могут доказать собственные утверждения в отношении Усманова, и подписали письменные обязательства прекратить их незаконное распространение. На данный момент в пользу Усманова уже сделано порядка 30 подобных заявлений. Помимо этого, десятки СМИ в добровольном порядке скорректировали или удалили статьи после получения писем от представителей Усманова. По результатам судебных разбирательств адвокатами Усманова получено значительное число судебных запретов на распространение недостоверной информации европейскими СМИ.