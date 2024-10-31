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Олимпийской чемпионке из РФ разбили машину бутылками водки: «Зачем совершают неадекватные поступки, не знаю»

Российская фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян отреагировала на неприятный инцидент, произошедший с ее автомобилем.

Источник: РИА "Новости"

Ранее появилась информация, что машину Егорян повредили, выбрасывая из окна многоэтажного дома бутылки водки.

«Я поехала к стоматологу, поставила машину во дворе дома. Меня не было ровно час. Когда вернулась, обнаружила, что моя и соседняя машины разбиты бутылками алкоголя, которые, скорее всего, выкидывали из окна близстоящего дома. Вот и вся история. Явно не обрадовалась, когда увидела такое.

Не понятно, кто кидал бутылки. Там огромный 25-этажный дом, поэтому понимания нет. Специально точно не целились в мою машину. А зачем люди совершают такие неадекватные поступки — не знаю. Я не ясновидящая, чтобы залезать к ним в голову.

Сразу же обратилась в полицию и написала заявление. Сейчас я максимально быстро стараюсь починить машину, потому что она мне нужна. Моя машина — мои ноги. У меня сейчас турнир, и нужно заниматься многими вопросами. И это теперь проблема для меня. Машина пострадала сильно. Думаю, в наших реалиях починить ее будет непросто», — сказала Егорян в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.