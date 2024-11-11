Зеппельт отказался от обвинений к Усманову о «системе подкупа судей»

«Вещатель — признать судебный запрет, а Зеппельт — подписать письмо о прекращении противоправных действий. Тому, кто не способен представить доказательств своей клевете, не остается иного, чем признать, что его целью никогда не была честная и обоснованная журналистика. На самом деле он хотел лишь дискредитировать Международную федерацию фехтования, ее президента Алишера Усманова и всех представителей этого вида спорта», — сказал Штайнхёфель.