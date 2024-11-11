Зеппельт отказался от обвинений к Усманову о «системе подкупа судей»

Немецкий спортивный журналист Хайо Зеппельт признал недостоверность своих утверждений о бизнесмене и кандидате на пост президента Международной федерации фехтования (FIE) Алишере Усманове. Об этом «РБК Спорт» сообщила пресс-служба бизнесмена.
Там пояснили, что речь идет о сюжете телеканала ARD, в котором говорилось о якобы существующей в международном фехтовании «системы подкупа судей», за которую ответственен Усманов. Однако Зеппельт отказался от своих слов.
Также Зеппельт подписал персональное заявление о прекращении противоправных действий в отношении Усманова. Таким образом, он подтвердил отказ от распространения заявлений, сделанных в его авторском репортаже и выразил готовность нести ответственность в случае нарушения своих обязательств.
Йоахим Штайнхёфель, представляющий̆ интересы Усманова в области медиаправа, отметил, что ложность слов Зеппельта в эфире ARD «была настолько очевидна», что в итоге журналист и вещатель приняли «единственно верное для себя решение».
«Вещатель — признать судебный запрет, а Зеппельт — подписать письмо о прекращении противоправных действий. Тому, кто не способен представить доказательств своей клевете, не остается иного, чем признать, что его целью никогда не была честная и обоснованная журналистика. На самом деле он хотел лишь дискредитировать Международную федерацию фехтования, ее президента Алишера Усманова и всех представителей этого вида спорта», — сказал Штайнхёфель.
«РБК Спорт» обратился за комментариями в компанию ARD.
В октябре Усманов подал в прокуратуру Кельна заявление о возбуждении уголовного дела на Зеппельта, который обвинил его в создании системы подкупа судей в Международной федерации фехтования (FIE).
В августе 2024 года телеканал ARD опубликовал несколько статей и видеорепортаж о фехтовании на Олимпиаде в Париже. В них Зеппельт обвинил Усманова в создании системы «подкупа судей» в этом виде спорта. В качестве примера он привел проигрыш в ⅛ финала одного из фаворитов, грузинского саблиста Сандро Базадзе, который обвинил в своем поражении судейство.
Позднее президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе (отец спортсмена) отозвал это утверждение как эмоциональное и принес извинения FIE. Утверждения ARD также опроверг и.о. президента FIE Эммануэль Катсиадакис, отметивший, что манипуляции со стороны судейства исключены благодаря назначению судей компьютером за полчаса до поединка.
В 2014 году именно после серии репортажей Зеппельта о допинге в России международные спортивные организации начали расследование, приведшее к дисквалификации целого ряда спортсменов из России.
В конце октября Усманов стал кандидатом на пост президента FIE. Он возглавлял FIE с 2008 года. В ноябре 2021 года он был переизбран президентом федерации на новый срок, будучи единственным кандидатом на выборах. В марте 2022 года он приостановил свои полномочия из-за санкций, введенных против него Евросоюзом. С тех пор исполняющим обязанности президента FIE является Эммануэль Катсиадакис.