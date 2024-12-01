Украинцы в истерике, в России ликуют. Бизнесмен Усманов триумфально вернулся в мировое фехтование

«Я благодарен международной фехтовальной семье за доверие и поддержку, которые убедили меня в правильности решения баллотироваться на пост президента FIE. Я и не мог игнорировать мнение 103 национальных федераций, поддержавших мое выдвижение, и благодарю каждую из федераций, проголосовавших за мою кандидатуру. Хочу заверить всех в светлом будущем фехтования и его динамичном развитии. Сделаю для этого все от меня зависящее, несмотря на имевшие в недавнем прошлом попытки очернить и оклеветать наш любимый вид спорта и сделать его ареной для отнюдь не спортивных видов борьбы. Как известно, против меня действуют незаслуженные ограничения, которые я в настоящий момент оспариваю в суде. В связи с этим заявляю, что всегда руководствовался интересами FIE и впредь буду предпринимать все необходимые действия, чтобы избежать распространения введенных в отношении меня несостоятельных с юридической точки зрения санкций на FIE и ее деятельность. Я убежден, что впереди у нашего любимого спорта новый виток расцвета и ярких побед. Уверен, что фехтование достойно того, чтобы закрепиться на пьедестале самых популярных олимпийских видов спорта, и это достижимо уже в ближайшие годы», — цитирует Усманова ТАСС.