Украинцы в истерике, в России ликуют. Бизнесмен Усманов триумфально вернулся в мировое фехтование

В 2022 году в мировом спорте стало неспокойно из-за ситуации с Россией. Со всех сторон посыпались отстранения от соревнований, но уже тогда было ясно — вечно держать атлетов на замке не выйдет. И этот прогноз оказался верен.
К концу 2024-го в летних видах много позитивных сдвигов, упорно держатся пока только боссы федераций у зимников. Вот только и там кому-то однажды придется сделать первый шаг и вернуть российских спортсменов на международные старты. После этого уже не будут бояться делать аналогичное и другие.
Пока все в ожидании этого, в мире летнего спорта случилась еще одна позитивная для многих новость — на пост босса Международной федерации фехтования (FIE) вернулся Алишер Усманов.
Бизнесмен в 2022 году временно приостановил свои полномочия после многолетней работы в FIE. Какое-то время фехтование и Усманов были немного порознь в публичном пространстве, а затем более 100 национальных федераций подписали письмо на имя главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с просьбой вернуть его на занимаемый ранее пост.
Никакого ответа на это не последовало. У Усманова тем временем получилось сделать много всего по части своей медийки. Алишер Бурханович засудил телеканал ARD и его расследователя Хайо Зеппельта. Никаких доказательств, что в FIE существует коррупция, в которой замешан Усманов, у них не нашлось. Пришлось признавать, что все материалы, выходившие на сайте, — фейк. Как и многим другим изданиям, которые публиковали у себя недостоверные материалы не только по этой истории, но и другие.
Несмотря на такой успех в суде, у Усманова по медийной части еще и близко ничего не закончено. С тем же Зеппельтом разборки продолжаются. Бизнесмен обратился в прокуратуру Кельна, требуя привлечь журналиста к уголовной ответственности. В иске присутствует, помимо него, еще и один из участников репортажа немца — экс-судья FIE по фехтованию на саблях Маркус Шульц. Он обвинил федерацию в коррупции на Олимпиаде-2024 в Париже и сообщил, что арбитры могли получать взятки для манипулирования результатами.
Пока идут разбирательства, эта история чуть на втором плане. Тем более на фоне победы Усманова на выборах нового президента FIE. В Ташкенте на этот пост претендовал также швед Отто Дракенберг. Вот только изначально у скандинава было гораздо меньше поддержки. Усманов шел на выборы, понимая, что за него будет отдано много голосов.
«Расцениваю выдвижение и поддержку моей кандидатуры на выборы президента Международной федерации фехтования (FIE) более чем ста национальными федерациями мира как знак доверия и признания достижений международного фехтования за предыдущие 15 лет. Я благодарю каждую из 103 федераций, а также спортивных руководителей, поддержавших меня, за добрые слова в мой адрес. Вместе с тем процедура выборов президента FIE регламентирована Уставом организации, и необходимо дождаться Конгресса Международной федерации фехтования, который состоится в конце ноября в Ташкенте. Я, как и прежде, привержен своему любимому виду спорта и желаю международному фехтовальному сообществу дальнейших успехов и спортивных побед», — говорится в заявлении Усманова.
В итоге Усманов набрал 120 голосов делегатов, а Дракенберг — 26.
«Я благодарен международной фехтовальной семье за доверие и поддержку, которые убедили меня в правильности решения баллотироваться на пост президента FIE. Я и не мог игнорировать мнение 103 национальных федераций, поддержавших мое выдвижение, и благодарю каждую из федераций, проголосовавших за мою кандидатуру. Хочу заверить всех в светлом будущем фехтования и его динамичном развитии. Сделаю для этого все от меня зависящее, несмотря на имевшие в недавнем прошлом попытки очернить и оклеветать наш любимый вид спорта и сделать его ареной для отнюдь не спортивных видов борьбы. Как известно, против меня действуют незаслуженные ограничения, которые я в настоящий момент оспариваю в суде. В связи с этим заявляю, что всегда руководствовался интересами FIE и впредь буду предпринимать все необходимые действия, чтобы избежать распространения введенных в отношении меня несостоятельных с юридической точки зрения санкций на FIE и ее деятельность. Я убежден, что впереди у нашего любимого спорта новый виток расцвета и ярких побед. Уверен, что фехтование достойно того, чтобы закрепиться на пьедестале самых популярных олимпийских видов спорта, и это достижимо уже в ближайшие годы», — цитирует Усманова ТАСС.
В России возвращению Усманова в FIE очень рады.
Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов (СЭ): «От этой новости только самые теплые и положительные эмоции, и не только у меня, а и у большинства мирового сообщества. Уже давно все ждали возвращения нашего лидера и, к счастью, сегодня это произошло. Все очень рады и поздравляют Алишера Бурхановича с этой внушительной победой. Думаю, этот срок правления будет даже лучше, чем предыдущий. За то время, пока его не было, очень многое произошло, что нужно исправлять, а с его возможностями, знаниями и опытом это возможно. Никто даже не думает, что им будет сделано что-то неправильное, а наоборот, все ждут, что им будут исправлены все совершенные ранее ошибки. Думаю, с ним все будет на самом высоком уровне, как и было в его прошлый срок…».
Двукратная чемпионка Олимпиады по фехтованию Софья Великая (ТАСС): «Когда узнала новости из Ташкента, эмоции были самые простые — радость и спокойствие. Впервые за долгое время стало действительно более-менее спокойно за будущее нашего любимого вида спорта. Здравый смысл возобладал. Уверена, что такие же эмоции сейчас у большинства моих коллег как в России, так и за рубежом. Я не знаю ни одного другого руководителя международной федерации, который бы столь беззаветно любил и развивал свой вид. Что дальше? Дальше спорт. Работаем, тренируемся, готовимся к стартам».
В Италии, например, не выдвигали кандидатуру Усманова на выборы, но все равно решили поддержать именно его. Аргументы у президента федерации Паоло Ацци перед выборами были такие (Pianeta Scherma):
— Федерация фехтования Италии не была среди федераций, выдвигавших кандидатуру Усманова. Мы проголосуем за него, потому что мы не заинтересованы ни в поддержке неопытного кандидата, ни в проведении политики оппозиции, которая в данной ситуации рискует изолировать нас и сделать неактуальными. Мы предпочитаем работать над тем, чтобы итальянское фехтование было представлено в FIE настолько, насколько это соответствует его важности, поскольку мы уверены, что можем внести важный вклад в управление мировым фехтованием, готовы к диалогу и сотрудничеству, но всегда верны нашим принципам.
Самая негативная реакция, конечно, прилетела из Украины.
«Федерация фехтования Украины и все украинское фехтовальное сообщество возмущены решением Конгресса Международной федерации фехтования (FIE) об избрании президентом FIE Алишера Усманова. Назначение местом проведения Конгресса город Ташкент, Узбекистан — родины Усманова, заблаговременное распространение руководством FIE письма о поддержке Усманова более чем 100 национальными федерациями свидетельствовали о заранее написанном сценарии. Федерация фехтования Украины уже давно поняла, что апеллирование к совести, человечности не производит на иностранных спортивных функционеров никакого впечатления. Так что, кроме протестов, на все незаконные и аморальные действия ФФУ реагирует в юридической плоскости и будет продолжать действовать именно так. Эти действия обеспечили участие наших спортсменок в Олимпиаде и отсутствие там россиян. На срочном заседании президиума Федерации, который уже созван, и после консультаций со спортсменами, тренерами, Национальным олимпийским комитетом, Министерством молодежи и спорта Украины будут определены наши дальнейшие шаги. Федерация фехтования Украины и в дальнейшем будет бороться за правду, справедливость, каждого украинского фехтовальщика», — сообщила организация.
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан в своих соцсетях тоже высказалась: «Решение Конгресса FIE на выборах президента… Нет, я не удивлена. К сожалению. Да, я разочарована миром фехтования. Разочарована теми, кто решил поиграть в эту игру. 120 федераций… Это много. Так что да. Большое разочарование. Больше нет слов».
Как будут идти дела после вступления Усманова в должность, учитывая, как много будет хейта со стороны украинского фехтовального сообщества, — скоро узнаем. Легко точно не будет, так как вопрос по тому же возращению российских первых номеров сборной и вообще всех команды (на Олимпиаде из наших не было никого), требует решения, но к сложностям ему не привыкать.
Виктория Дмитриева