Усманов приостановил работу во главе Международной федерации фехтования

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российский бизнесмен Алишер Усманов добровольно приостановил свою деятельность на посту президента Международной федерации фехтования (FIE), сообщается на сайте организации.
Усманов был вновь избран на пост главы FIE на прошедшем 30 ноября конгрессе организации в Ташкенте.
«Исполнительный комитет FIE провел заседание 1 декабря и был проинформирован о решении господина Алишера Усманова добровольно приостановить исполнение своих полномочий в качестве президента FIE в целях обеспечения эффективной работы федерации», — говорится в заявлении.
Представитель Усманова рассказал о причинах приостановления им полномочий:
«После своей безоговорочной победы Алишер Усманов заявил, что, руководствуясь интересами FIE, предпримет необходимые действия, чтобы избежать распространения несостоятельных с юридической точки зрения санкций, введенных в отношении него, на FIE и ее деятельность, и в этой связи уведомил исполнительный комитет FIE о добровольной приостановке своих полномочий. Все должно решаться в рамках закона и справедливости», — заявил представитель Усманова.
После начала президентской работы в FIE в 2008 году Усманов трижды подряд переизбирался на руководящий пост, но в 2022-м покинул его из-за ситуации на Украине. Как сообщалось, Усманов приостановил работу в должности президента FIE «до восстановления справедливости». В конце октября 2024 года Усманов был зарегистрирован кандидатом в президенты FIE, его кандидатуру поддержали федерации фехтования более чем 100 стран.