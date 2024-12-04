Усманов приостановил работу во главе Международной федерации фехтования

После начала президентской работы в FIE в 2008 году Усманов трижды подряд переизбирался на руководящий пост, но в 2022-м покинул его из-за ситуации на Украине. Как сообщалось, Усманов приостановил работу в должности президента FIE «до восстановления справедливости». В конце октября 2024 года Усманов был зарегистрирован кандидатом в президенты FIE, его кандидатуру поддержали федерации фехтования более чем 100 стран.