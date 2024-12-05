Васильев объяснил, почему Усманов приостановил работу в FIE

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российский бизнесмен Алишер Усманов добровольно приостановил свою деятельность после избрания президентом Международной федерации фехтования (FIE) в целях того, чтобы введенные против него международные санкции не сказывались на полноценной работе данной организации, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Усманов был вновь избран на пост главы FIE на прошедшем 30 ноября конгрессе организации в Ташкенте. В среду стало известно, что на следующий день он добровольно приостановил свои полномочия. Временным президентом FIE вновь стал грек Эммануэль Кациадакис, возглавлявший организацию после ухода Усманова в 2022 году.
«Ясно, что Усманов отдает себе отчет в том, что делает, и у него есть определенные основания для данного решения. Возможно, это сделано для того, чтобы снизить давление на Международную федерацию фехтования (FIE) со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных спортивных организаций. И приостановив свою деятельность, Усманов перепоручил свои полномочия тем людям, которым он доверяет. Тем самым он вывел FIE из-под возможного удара. Мне кажется, что именно этим был обоснован его выбор», — сказал Васильев.
«Ведь если сам Усманов подвержен каким-то серьезным санкциям, то это будет отражаться и на всех сферах его деятельности, которыми он руководит. Я думаю, что это благоразумный шаг, направленный на то, чтобы не было какого-либо дополнительного напряжения в отношениях Международной федерации фехтования с различными структурами. И в то же время ясно, что он полностью не отстранится от руководства FIE», — подчеркнул собеседник агентства.
После начала президентской работы в FIE в 2008 году Усманов трижды подряд переизбирался на руководящий пост, но в 2022-м покинул его из-за ситуации на Украине. Как сообщалось, Усманов приостановил работу в должности президента FIE «до восстановления справедливости». В конце октября 2024 года Усманов был зарегистрирован кандидатом в президенты FIE, его кандидатуру поддержали федерации фехтования более чем 100 стран.