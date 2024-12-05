Васильев объяснил, почему Усманов приостановил работу в FIE

«Ясно, что Усманов отдает себе отчет в том, что делает, и у него есть определенные основания для данного решения. Возможно, это сделано для того, чтобы снизить давление на Международную федерацию фехтования (FIE) со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных спортивных организаций. И приостановив свою деятельность, Усманов перепоручил свои полномочия тем людям, которым он доверяет. Тем самым он вывел FIE из-под возможного удара. Мне кажется, что именно этим был обоснован его выбор», — сказал Васильев.