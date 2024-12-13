Спортсмен из Казахстана заступился за незнакомку и получил в глаз

Отметим, что сборная Казахстана, в составе которой выступает Ерлик Сертай, впервые за девять лет завоевала золото на чемпионате Азии, обыграв в финале олимпийских чемпионов из Японии. После чего обеспечила себе путевку на Олимпийские игры в Париже, где впервые выступила в полном составе.