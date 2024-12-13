Спортсмен из Казахстана заступился за незнакомку и получил в глаз

По словам Сертай, инцидент произошел, когда он выходил от друзей и увидел ссору между парнем и девушкой.
Сначала он не собирался вмешиваться и просто проходил мимо. Однако, услышав крики, оглянулся и заметил, что парень тащит девушку за волосы. Сертай не смог остаться в стороне и решил вмешаться.
«Сначала я просто шел мимо, но когда услышал крики и увидел, что парень хватает девушку за волосы, я не выдержал и подошел, чтобы его успокоить», — поделился фехтовальщик.
Но, по его словам, агрессор не стал слушать и перешел к нападению. Завязалась потасовка, во время которой спортсмен получил удар в область глаза.
Позже на крики обратили внимание прохожие и разняли дерущихся.
Однако, по словам участника Олимпиады, вместо благодарности за смелый поступок он получил упрек от пострадавшей незнакомки.
«Она посмотрела на меня и сказала: “Зачем ты лезешь? Мы бы сами разобрались”, — рассказывает Ерлик.
Отметим, что сборная Казахстана, в составе которой выступает Ерлик Сертай, впервые за девять лет завоевала золото на чемпионате Азии, обыграв в финале олимпийских чемпионов из Японии. После чего обеспечила себе путевку на Олимпийские игры в Париже, где впервые выступила в полном составе.
Популярность Ерлика заметно возросла после его международных побед, особенно среди женской аудитории.