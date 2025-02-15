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«Тоже предлагали большие деньги»: Харлан о сбежавшем из Украины гимнасте

Харлан о сбежавшем из Украины гимнасте: мне тоже предлагали большие деньги.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан из Украины, комментируя ситуацию с гимнастом Ильей Ковтуном, заявила, что ей тоже предлагали большие деньги, чтобы она уехала из своей страны.

Ранее тренер сборной Хорватии по спортивной гимнастике Владимир Маджаревич сообщил в интервью Sportske novosti, что Ковтун, который уже три года живет и тренируется в Осиеке, подал заявления на получение гражданства Хорватии. Позднее глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт раскритиковал решение Ковтуна сменить спортивное гражданство.

«Я воспринимаю так, что это его дело. Знаете, я не из тех людей, кто будет говорить, что кому делать. У меня есть я и так далее. Если вы спросите, сделала бы я так — нет, я бы так не сделала. Именно сейчас я бы так не сделала. Это его право, называть его предателем я не буду. Это его жизнь. Мне предлагали — я не захотела. Каждый выбирает свой путь, свою жизнь. Ему отвечать на вопросы, ему отвечать за свои поступки. Посмотрим, как будет. Что, теперь его отменять или что-то такое? Мне тоже предлагали большие деньги», — приводит слова Харлан tribuna.com.

В июле 2023 года Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира. Позднее украинку допустили к командному турниру саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024. После данного инцидента FIE смягчила правила, отменив требование об обязательном рукопожатии по окончании поединка.