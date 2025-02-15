«Тоже предлагали большие деньги»: Харлан о сбежавшем из Украины гимнасте

«Я воспринимаю так, что это его дело. Знаете, я не из тех людей, кто будет говорить, что кому делать. У меня есть я и так далее. Если вы спросите, сделала бы я так — нет, я бы так не сделала. Именно сейчас я бы так не сделала. Это его право, называть его предателем я не буду. Это его жизнь. Мне предлагали — я не захотела. Каждый выбирает свой путь, свою жизнь. Ему отвечать на вопросы, ему отвечать за свои поступки. Посмотрим, как будет. Что, теперь его отменять или что-то такое? Мне тоже предлагали большие деньги», — приводит слова Харлан tribuna.com.