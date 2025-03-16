Вероника Булукова: Чтобы эмоции не скапливались внутри, выплескиваю их на дорожке

— Честно сказать, в первый раз слышу об этом — о том, что Дмитрий Владимирович так высказывался. Конечно, это приятно, но никогда нет предела совершенству. И всегда хочется работать больше и больше. Я думаю, что у меня это получится. По крайней мере, я верю в себя, мой тренер верит в меня, и мои близкие в этом меня поддерживают.