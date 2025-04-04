Скандал в США: фехтовальщицу дисквалифицировали за отказ соревноваться с трансгендером

Американскую фехтовальщицу Стефани Тернер дисквалифицировали за отказ от поединка против трансгендера* на турнире в США, сообщил Fox News.
Соперник угрожал черной карточкой
Скандал произошел 3 апреля на турнире по фехтованию в Университете Мэриленда. Тернер предстоял поединок против трансгендера Редмонда Салливана, однако девушка сигнализировала об отказе, став на одно колено.
Когда к спортсменке подошел судья, она объяснила свою позицию. «Извините, я не могу этого сделать. Я женщина, а это мужчина, и это женский турнир. И я не буду фехтовать против этого человека», — цитирует Стефани New York Post.
По словам девушки, Салливан не услышал ее и подошел спросить, все ли в порядке: «Я ответила, что мне жаль, я очень люблю и уважаю его, но соревноваться с ним не буду».
В ответ Редмонд попытался запугать фехтовальщицу. «Знаешь, тут в совете директоров есть человек, который поддерживает меня, и есть политика, которая признает меня женщиной. Если ты не станешь фехтовать — будешь дисквалифицирована», — заявил Салливан.
Судья действительно показал Тернер черную карточку. Хотя девушка знала о рисках, она все равно расстроилась: «Это, возможно, на мгновение разорвет мою жизнь на части. Не думаю, что впредь мне будет легко ездить на турниры и тренироваться».
До снятия Стефани одержала четыре победы на групповом этапе. Салливан же занял 24-е место из 39 возможных.
Общественность против
Видео инцидента быстро разошлось по американским социальным сетям. В том числе оно попало на страницу Независимого совета по женскому спорту, где Тернер тут же поддержали многие известные спортсменки.
Бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова написала: «Вот что происходит, когда женщины-спортсменки протестуют! Кто-нибудь здесь все еще считает это справедливым? Я в ярости… Позор организаторам за их действия. Хватит впутывать женщин в эту гендерную чушь!» — заявила Навратилова.
Экс-фехтовальщица Юлиана Печели тоже высказалась против текущей политики: «Я тоже была вынуждена соревноваться с мужчинами, считавшими себя женщинами. Женщины-спортсменки посвящают жизнь нашему виду спорта только затем, чтобы пришли мужчины и отняли у нас места, титулы и будущее», — написала Печели.
При этом организаторы заявили, что отстранили Тернер не за ее мнение относительно трансгендеров, а за отказ от поединка — таковы правила. Позицию по гендерному допуску не поменяли и в Ассоциации фехтования США. «Мы верим в принцип создания безопасных сообществ для всех… Понимаем, есть много точек зрения, но продолжим политику, основанную на исследованиях и позиции олимпийского движения. Разжигание ненависти неприемлемо», — заявили в организации.
В начале февраля президент США Дональд Трамп подписал специальный указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских состязаниях. Американский политик обещал «лишить финансирования» все школы, которые продолжат продвигать «трансгендерное безумие». Но пока это не очень помогает. Скандалы из-за участия бывших мужчин в женских соревнованиях продолжаются.
Егор Сергеев
* Напомним, что в России запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, законом у нас запрещены пропаганда привлекательности смены пола и осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.