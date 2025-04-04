Скандал в США: фехтовальщицу дисквалифицировали за отказ соревноваться с трансгендером

При этом организаторы заявили, что отстранили Тернер не за ее мнение относительно трансгендеров, а за отказ от поединка — таковы правила. Позицию по гендерному допуску не поменяли и в Ассоциации фехтования США. «Мы верим в принцип создания безопасных сообществ для всех… Понимаем, есть много точек зрения, но продолжим политику, основанную на исследованиях и позиции олимпийского движения. Разжигание ненависти неприемлемо», — заявили в организации.