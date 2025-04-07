Ольга Никитина: Если выйдем на международную арену, то быстро вернемся в лидеры

— Мне кажется, хорошо, что мы есть друг у друга. И сохраняем форму, потому что наше фехтование по-прежнему держится на высоком уровне. Но даже если мы выйдем на международную арену и там поначалу будет напряжно, то, я думаю, мы всё равно быстро вернемся в лидеры. Потому что, на мой взгляд, мы на внутренних соревнованиях всё равно поддерживаем уровень друг друга за счет постоянных очных боев.