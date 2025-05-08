Тысяча чертей! Американского фехтовальщика выгнали из Зала славы за домогательства

— До того, как это случилось, фехтование было моей страстью, — заявляла девушка в суде (ее имя не раскрывается). — Для меня это было больше, чем просто спорт, здесь я чувствовала себя сильной, дисциплинированной и контролировала ситуацию. Но после того, что он сделал, это стало местом страха и боли… Ментальные и эмоциональные потери были невыносимыми.