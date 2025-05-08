Тысяча чертей! Американского фехтовальщика выгнали из Зала славы за домогательства

Истории про домогательства в спорте становятся все более привычными, но от этого не перестают быть важными. После серии скандалов в российском фигурном катании эстафету перехватило американское фехтование. За последние годы это уже минимум пятый случай немушкетерского поведения представителей этого вида спорта за океаном. Что там вообще происходит?
Не сдержался при тренировках
Участник Олимпийских игр и один из самых известных фехтовальщиков страны Иван Ли получил шесть лет испытательного срока и обязан пройти программу реабилитации для сексуальных преступников после признания вины по двум эпизодам сексуальных домогательств к спортсменке, которую он тренировал. Кроме того, наставнику запрещено контактировать с жертвой.
У 44-летнего Ивана Ли богатая биография — он едва не взял медаль на Олимпийских играх 2004 года в Афинах в командном турнире саблистов (в поединке за третье место американцы уступили россиянам). Затем Иван работал в федерации и даже полицейским в Нью-Йорке.
Как оказалось, в суде он признал вину по обвинениям в сексуальном насилии и «принудительном прикосновении» к спортсменке, с которой занимался в качестве главного тренера женской команды по фехтованию в Университете Лонг-Айленда в Нью-Йорке в 2023 году. Интересно, что в США есть разделение сексуального абьюза по степеням — у Ли была третья степень. Судя по материалам дела, имели место насильственные прикосновения к интимным местам без согласия жертвы.
— До того, как это случилось, фехтование было моей страстью, — заявляла девушка в суде (ее имя не раскрывается). — Для меня это было больше, чем просто спорт, здесь я чувствовала себя сильной, дисциплинированной и контролировала ситуацию. Но после того, что он сделал, это стало местом страха и боли… Ментальные и эмоциональные потери были невыносимыми.
После возбуждения уголовного дела Ли пришлось уйти с поста руководителя совета директоров USA Fencing. Он был даже исключен из Зала славы федерации, куда был избран в 2014-м. Кроме того, Иван получил запрет на тренерскую деятельность от Центра SafeSport — организации, созданной для борьбы с сексуальными преступлениями в олимпийских видах спорта. Интересно, что SafeSport то накладывал на Ли санкции, то снимал, будучи изначально неуверенным в вине тренера.
Фехтовальный рецидив
В последние годы американское фехтование напоминает настоящее гнездо Содома и Гоморры. Шпажиста американской сборной Кертиса Макдоулда, по неофициальным данным, обвинили в недостойном поведении и в сексуальном насилии, а формально он был дисквалифицирован после того, как вспылил на Панамериканских играх, оттолкнул протянутую для рукопожатия руку соперника и в гневе пнул рекламный щит, подставив команду.
Притом Кертис принял участие в знаменитой акции «розовых масок», когда три шпажиста мужской сборной США в поединке ⅛ финала устроили флешмоб с осуждением собственного запасного Алена Хаджича, который также обвинялся в сексуальном насилии.
Против Хаджича свидетельствовали сразу шесть женщин (эпизоды относились к 2013−2015 годам). Спортсмену разрешили поехать на Игры в Токио, но поселиться он смог только за пределами Олимпийской деревни. Расследование длилось более двух лет и в июне этого года закончилось пожизненной дисквалификацией Алена. Под следствием SafeSport в данный момент находится также и саблист сборной США, натурализованный колумбиец Эндрю Доддо. Кроме того, в августе этого года получил дисквалификацию за сексуальное насилие над несовершеннолетней бывший тренер сборной США по рапире Мауро Хамза.
В общем, российским фехтовальщицам, если они встретятся с американцами, стоит быть осторожными.