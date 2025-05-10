«Скоро они будут выступать под своим флагом!» На Украине в ярости из-за допуска российских фехтовальщиков

Украинская олимпийская чемпионка 2012 года Яна Шемякина осталась недовольна решением Международной федерации фехтования (FIE) разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в командных соревнованиях на чемпионатах Европы и мира.
По условиям FIE, они будут выступать под нейтральным статусом и без национальной символики — только под флагом федерации.
Что сказала украинка
Шемякина отметила, что подобное развитие событий было ожидаемым, особенно после допуска нейтральных спортсменов на юниорский чемпионат мира. По ее словам, федерация сознательно тестирует реакцию общественности, но, не встретив сопротивления, продолжает смягчать правила.
«По моему мнению, скоро они будут выступать под своим флагом! Все к тому идет, потому что никто им не противодействует, все молчат, все фехтуют. Мне кажется, наша федерация должна работать, чтобы остановить этот процесс, но ты видишь, что это все продажное, все куплено, поэтому очень трудно бороться со многими федерациями, которые поддерживают допуск России к соревнованиям на международной арене. А их большинство.
Бороться нужно. Не сдаваться — писать, реагировать, но все к тому идет, что они будут допущены к взрослому чемпионату мира и скоро уже будут фехтовать под собственным флагом. Вся Хартия — это просто бумажки. Никто ее не соблюдает: ни МОК, ни Международная федерация фехтования. Это просто бумажка, которая ничего не стоит», — приводят слова Шемякиной украинские СМИ.
Яна также вспомнила о статье эстонского тренера Хелен Нелис-Наукас, под руководством которой выступает бронзовый призер чемпионата Европы 2023 года Нелли Дифферт.
«Она единственная из иностранцев написала, что россиян допускают, и она возмущена этим фактом. Единственная выразила свое возмущение. На самом деле очень тяжелая ситуация, потому что Международная федерация фехтования полностью легла под Россию, все продалось, и я не знаю… Но бороться наша федерация будет, и мы будем бороться на своей дорожке», — заключила Шемякина.
Украинская федерация возмущена
Украинская федерация фехтования также выступила с заявлением. Там пригрозили написанием массовых жалоб:
«Федерация фехтования Украины возмущена решением исполкома Международной федерации фехтования, который разрешил нейтральным атлетам участвовать в командных соревнованиях начиная с чемпионата Европы-2025. Считаем такое решение противоправным и несоответствующим рекомендациям МОК.
Мы стали свидетелями произвола, который стал возможным из-за того, что фактически только Федерация фехтования Украины реагирует и оспаривает предыдущие незаконные решения. Большинство же иностранных федераций, к сожалению, или подыгрывают россиянам, или в лучшем случае остаются в стороне от процесса.
Поскольку проведение чемпионата Европы делегировано Европейской конфедерации фехтования (EFC), мы готовим обращение к ней о недопустимости участия команд, состоящих из нейтральных атлетов. Призываем европейские федерации поддержать нас. Также мы подадим обращение в МОК относительно игнорирования FIE его рекомендаций.
Кроме того, мы готовим определенные юридические действия, раскрытие деталей которых пока является нецелесообразным, чтобы не дать функционерам FIE возможности подготовить стратегию противодействия».
Полный допуск?
Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян выразила надежду, что разрешение российским фехтовальщикам участвовать в командных соревнованиях на чемпионатах мира и Европы станет шагом к полноценному возвращению сборной.
«Это решение говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении, со стороны нашей федерации ведется работа, — рассказала Егорян в интервью ТАСС. — Допуск к командным соревнованиям — это очень приятная и хорошая новость, потому что мы конкурентоспособны. Надеемся, следующим этапом будет полный допуск всей сборной».
Первым турниром, на котором россияне смогут выступить в командных соревнованиях, станет чемпионат Европы в Генуе, который пройдет