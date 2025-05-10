«Скоро они будут выступать под своим флагом!» На Украине в ярости из-за допуска российских фехтовальщиков

«По моему мнению, скоро они будут выступать под своим флагом! Все к тому идет, потому что никто им не противодействует, все молчат, все фехтуют. Мне кажется, наша федерация должна работать, чтобы остановить этот процесс, но ты видишь, что это все продажное, все куплено, поэтому очень трудно бороться со многими федерациями, которые поддерживают допуск России к соревнованиям на международной арене. А их большинство.



Бороться нужно. Не сдаваться — писать, реагировать, но все к тому идет, что они будут допущены к взрослому чемпионату мира и скоро уже будут фехтовать под собственным флагом. Вся Хартия — это просто бумажки. Никто ее не соблюдает: ни МОК, ни Международная федерация фехтования. Это просто бумажка, которая ничего не стоит», — приводят слова Шемякиной украинские СМИ.