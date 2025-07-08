Великая и Егорян вошли в число участников ЧМ по фехтованию

Соревнования в столице Грузии пройдут с 22 по 30 июля. Конгресс FIE в ноябре 2023 года принял решение о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе. При этом организация тогда не допустила к турнирам ряд ведущих спортсменов, в том числе Великую, Егорян и Софию Позднякову.