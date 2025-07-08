Великая и Егорян вошли в число участников ЧМ по фехтованию

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Двукратные олимпийские чемпионки по фехтованию на саблях россиянки Софья Великая и Яна Егорян вошли в число участников чемпионата мира в Тбилиси, сообщается на сайте Международной федерации фехтования (FIE).
Соревнования в столице Грузии пройдут с 22 по 30 июля. Конгресс FIE в ноябре 2023 года принял решение о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным стартам в нейтральном статусе. При этом организация тогда не допустила к турнирам ряд ведущих спортсменов, в том числе Великую, Егорян и Софию Позднякову.
Среди россиянок на чемпионат мира в Тбилиси также заявлены Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Милен Бавуге Хабимана, Кристина Ясинская (все — шпага), Александра Михайлова, Ольга Никитина (обе — сабля), Виталина Анащенкова, Полина Козаева, Марта Мартьянова и Анна Соловьева (все — рапира).
У мужчин в число участников вошли Павел Бузинов, Дмитрий Гусев, Егор Ломага, Артем Саркисян (все — шпага), Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Анатолий Костенко, Павел Граудынь (все — сабля), Антон и Кирилл Бородачевы, Александр Керик и Владислав Мыльников (все — рапира).
Также российские спортсмены заявлены в командных турнирах.