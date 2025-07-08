Федерацию фехтования Украины обвинили в нацизме из-за России

«Почему они хотят выместить злость именно на спортсменах? На людях, которые аполитичны и не вступают ни в какие дрязги и не пытаются давать какие-то политические оценки. Это просто спортсмены, но если вы ведете оголтелую борьбу со всем русским, то это называется нацизмом», — заявил он.
Международная федерация фехтования (FIE) включила в список участниц чемпионата мира олимпийских чемпионок Софью Великую и Яну Егорян. Президент ФФУ Михаил Ильяшев назвал такое решение плевком в лицо украинским спортсменам и мировой общественности.
Решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе до международных турниров конгресс FIE принял еще в 2023 году. Однако в 2024 году на старты не были допущены Великая, Егорян, а также еще одна олимпийская чемпионка — София Позднякова.
В 2022 году после начала СВО России на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 года в Париже. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов в нейтральном статусе.