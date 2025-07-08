Федерацию фехтования Украины обвинили в нацизме из-за России

«Почему они хотят выместить злость именно на спортсменах? На людях, которые аполитичны и не вступают ни в какие дрязги и не пытаются давать какие-то политические оценки. Это просто спортсмены, но если вы ведете оголтелую борьбу со всем русским, то это называется нацизмом», — заявил он.