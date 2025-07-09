Кремлев назвал двойными стандартами оправдание Тибюс

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев назвал двойными стандартами оправдание французской фехтовальщицы Изаора Тибюс по делу о нарушении антидопинговых правил.
Спортивный арбитражный суд (CAS) ранее отклонил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Международной федерации фехтования (FIE) и Тибюс, чья допинг-проба показала аномальный результат на остарин. В своих показаниях фехтовальщица утверждала, что препарат попал в ее организм в результате поцелуя с мужем, бывшим американским рапиристом Рейсом Имбоденом. Он сообщил, что принимал препарат для поддержания своей мускулатуры после ухода из спорта. CAS исключил умышленное употребление препарата со стороны француженки.
«Если ты из нужной страны, система закроет глаза и найдет тебе оправдание. Хоть поцелуями, хоть сказками про случайный контакт. А если ты российский спортсмен, будь уверен: тебя не спасет ни правда, ни доказательства, ни здравый смысл. Мы это проходили десятки раз. Все давно видят, что в мировой спортивной бюрократии нет единого подхода. Есть двойные стандарты и политическая приверженность. Один и тот же допинг, но у одного это “несчастный случай”, а у другого — пожизненное клеймо. Это не спорт. Это манипуляция правилами», — написал Кремлев в своем Telegram-канале.
Тибюс 33 года. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в Токио в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах.