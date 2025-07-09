Кремлев назвал двойными стандартами оправдание Тибюс

«Если ты из нужной страны, система закроет глаза и найдет тебе оправдание. Хоть поцелуями, хоть сказками про случайный контакт. А если ты российский спортсмен, будь уверен: тебя не спасет ни правда, ни доказательства, ни здравый смысл. Мы это проходили десятки раз. Все давно видят, что в мировой спортивной бюрократии нет единого подхода. Есть двойные стандарты и политическая приверженность. Один и тот же допинг, но у одного это “несчастный случай”, а у другого — пожизненное клеймо. Это не спорт. Это манипуляция правилами», — написал Кремлев в своем Telegram-канале.